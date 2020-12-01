Верховный суд остановил разрешение для "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда

Верховный Суд открыл производство по жалобе ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого о взыскании 1,1 млрд долл с Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму (общая сумма требований - $1,3 млрд долл).

Кроме того, Верховный Суд своим определением удовлетворил ходатайство ЧАО "Фортуна" и остановил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17.07.2019, сообщает Finbalance.

"Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Ощадбанк, 100% акций которого принадлежит государству, в результате неправомерных действий может потерять сумму, что составляет более 200 млн грн", - комментировал решение "Ощадбанк".

ЧАО "Фортуна" входит в группу компаний, которые связывали с "приватовцами" и которые на основании арбитражного суда Гааги тоже пытаются взыскать с РФ компенсацию за отобранные в Крыму активы на $159 млн.

В госреестре бенефициаром ЧАО "Фортуна" указана Олеся Плитка. По данным сайта Верховной Рады, лицо с таким же именем является помощницей нардепа Олега Дунды (из фракции "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А. В. С.", связанного с "приватовцами" (также сообщалось, что в 2001-2007 годах Олег Дунда работал в Приватбанке).

Дунда известен в т. ч. тем, что подал более 1650 правок в т. н. "антиколомойский" закон, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения ПриватБанка под контроль бывших собственников (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

До недавнего времени среди помощников Олега Дунды были в т. ч. Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина, которые в госреестре опять же с недавних пор стали значиться бенефициарами ООО "ФК "Фортифай" - структуры, которая в марте 2020 года на аукционе по принудительной продаже 99,77% акций Проминвестбанка приобрела за 268,7 млн грн соответствующие ценные бумаги. Вместе с тем, Сергей Тигипко получил разрешение у Антимонопольного комитета и в НБУ на приобретение контроля над ООО "ФК "Фортифай" (при этом, как сообщалось, Нацбанк еще на предоставил разрешение С. Тигипко приобрести контроль над Проминвестбанком).

10.11.2020 Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда от 17.07.2019 (в упомянутом выше деле №824/66/19).