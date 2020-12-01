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Долг теплосетей Харьковской области за доставку газа превысил 40 миллионов

Долг теплосетей Харьковской области за доставку газа превысил 40 миллионов

Долг теплоснабжающих компаний Харьковской области за доставку природного газа превысил 40,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

При этом шесть предприятий ТКЭ нарушили графики погашения задолженности и гарантийные письма по расчетам, которые были предоставлены АО "Харьковгаз" перед началом отопительного сезона.

Согласно Закону Украины "О рынке природного газа", Кодексу ГРМ, отбор энергоносителя с газораспределительной системы осуществляется при условии своевременной оплаты услуг доставки газа. Средства, полученные за доставку газа, направляются на поддержание в рабочем состоянии газовой инфраструктуры области.

Перед началом отопительного сезона состоялся ряд совещаний с участием облгосадминистрации, АО "Харьковгаз" и предприятий ТКЭ - должников за доставку газа. Во время совещаний достигнута договоренность об отсрочке АО "Харьковгаз" выплат задолженности тепловиков, подписание графиков погашения задолженности, оформление гарантийных писем о своевременности расчетов АО "Харьковгаз".

В настоящее время предприятиями ТКЭ Красноградского, Первомайского, Лозовского, Чугуевского районов нарушены требования законодательства, действующих договоров на доставку газа с АО "Харьковгаз", свои гарантийные письма и подписанные графики погашения долгов.

АО "Харьковгаз" обращается к ТКЭ - нарушителям, в срок до 01.12.2020р. выполнить взятые на себя обязательства, условия нормативно-правовых актов и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в Харьковской области. Газовая компания не имеет никаких оснований, предусмотренных Законом, для предоставления услуг предприятиям ТКЭ на безвозмездной основе.

"Средства, полученные газовой компанией в качестве оплаты за доставку, направляются на обеспечение круглосуточной работы аварийных бригад по всей области, ликвидацию повреждения сетей, проведение ремонтов объектов газовой инфраструктуры, защиту газопроводов от коррозии, поддержание необходимого давления в газораспределительной системе. Недофинансирование этих работ из-за должников создает риск оставить клиентов компании без газоснабжения", - сообщает "Харьковгаз".

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