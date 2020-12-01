Долг теплосетей Харьковской области за доставку газа превысил 40 миллионов

Долг теплоснабжающих компаний Харьковской области за доставку природного газа превысил 40,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

При этом шесть предприятий ТКЭ нарушили графики погашения задолженности и гарантийные письма по расчетам, которые были предоставлены АО "Харьковгаз" перед началом отопительного сезона.

Согласно Закону Украины "О рынке природного газа", Кодексу ГРМ, отбор энергоносителя с газораспределительной системы осуществляется при условии своевременной оплаты услуг доставки газа. Средства, полученные за доставку газа, направляются на поддержание в рабочем состоянии газовой инфраструктуры области.

Перед началом отопительного сезона состоялся ряд совещаний с участием облгосадминистрации, АО "Харьковгаз" и предприятий ТКЭ - должников за доставку газа. Во время совещаний достигнута договоренность об отсрочке АО "Харьковгаз" выплат задолженности тепловиков, подписание графиков погашения задолженности, оформление гарантийных писем о своевременности расчетов АО "Харьковгаз".

В настоящее время предприятиями ТКЭ Красноградского, Первомайского, Лозовского, Чугуевского районов нарушены требования законодательства, действующих договоров на доставку газа с АО "Харьковгаз", свои гарантийные письма и подписанные графики погашения долгов.

АО "Харьковгаз" обращается к ТКЭ - нарушителям, в срок до 01.12.2020р. выполнить взятые на себя обязательства, условия нормативно-правовых актов и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в Харьковской области. Газовая компания не имеет никаких оснований, предусмотренных Законом, для предоставления услуг предприятиям ТКЭ на безвозмездной основе.

"Средства, полученные газовой компанией в качестве оплаты за доставку, направляются на обеспечение круглосуточной работы аварийных бригад по всей области, ликвидацию повреждения сетей, проведение ремонтов объектов газовой инфраструктуры, защиту газопроводов от коррозии, поддержание необходимого давления в газораспределительной системе. Недофинансирование этих работ из-за должников создает риск оставить клиентов компании без газоснабжения", - сообщает "Харьковгаз".