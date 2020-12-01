В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 498 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 023 человека, умер 221 человек.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 470 человек; летальных случаев - 221; выздоровело – 10 023 человека", – сообщил Степанов.
В общем за все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека; выздоровели 355 172 человека; умерли от коронавируса 12 548 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Как сообщал БизнесЦензор, в Кабинете министров пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.
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