Суд признал банкротом летавшую в Украину авиакомпанию Ernest Airlines

Суд Милана 23 ноября признал банкротом бюджетную авиакомпанию Ernest Airlines, которая ранее совершала полеты в Украину по ряду направлений.

Как сообщил авиационный регулятор Италии ENAC, кредиторы могут заявить свои претензии к авиакомпании до 19 апреля 2021 года, а судебное заседание по их рассмотрению состоится 19 мая 2021 года, передает отраслевое издание avianews.com.

Как сообщалось, лоукостер Ernest Airlines прекратил полеты 11 января из-за решения итальянских авиавластей ENAC о приостановке лицензии лоукоста.

Ernest Airlines был крупнейших игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Авиакомпания летала из Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецию, из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Милан, Геную, из Одессы в Рим, из Харькова в Милан и Рим.

Позже права на маршруты Ernest Airlines со стороны Италии получили Wizz Air и Ryanair, со стороны Украины – SkyUp.

Летом Ernest Airlines анонсировала планы по изменению модели бизнеса. Авиакомпания планировала к концу 2020 года стать оператором региональных самолетов ATR 72, отказавшись от лоу-кост модели на среднемагистральных авиалайнерах семейства Airbus A320.