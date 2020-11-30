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Новини
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Нацкомиссия одобрила повышение тарифов для 20 облгазов

Нацкомиссия одобрила повышение тарифов для 20 облгазов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год.

Согласно данным на сайте регулятора, соответствующие решения были приняты на заседнии 25 ноября, сообщает БизнесЦензор.

В частности, НКРЭКУ решила одобрить и обнародовать на официальном вебсайте с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей ("облгазов"), при этом тарифы для 20 из них планируется повысить.

В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Нацкомиссия одобрила повышение тарифов для 20 облгазов 01

Нацкомиссия одобрила повышение тарифов для 20 облгазов 02

Как отмечается в проекте решения НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

Автор: 

облгази (239) тарифи (1295) НКРЕКП (1439) Тарифи на газ (713) Підвищення тарифів (231)


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Топ коментарі
+6
Згідно з законом в період надзвичайної епіміологічної ситуації забороняється підвищення цін і тарифів. А їм на Закони начхати!
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30.11.2020 20:20
+4
Порошенко, что ты делаешь, прекрати!
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01.12.2020 14:49
+3
Я бачу ненажерливих, свино-рилих паразитів на тілі України, які смокчуть останню кров з народу, постійно підвищуючи тарифи.
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30.11.2020 20:27
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Згідно з законом в період надзвичайної епіміологічної ситуації забороняється підвищення цін і тарифів. А їм на Закони начхати!
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30.11.2020 20:20 Відповісти
Думаю что теперь НКРЭКУ и облгазы будут гореть синим пламенем вместе с "нафтогазом".
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30.11.2020 20:24 Відповісти
Я бачу ненажерливих, свино-рилих паразитів на тілі України, які смокчуть останню кров з народу, постійно підвищуючи тарифи.
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30.11.2020 20:27 Відповісти
Вони вже отримали чудову перемогу, що із 106 % оплати у вересні перейшли на задоволення РЕКоРДУ оплати у 59 % за жовтень. Але ж така межа не остання. Хочуть ще рекордів.
Недалеко вже й залишилося до рекорду у листопаді 2019 р. у 48 %. Очевидно, ТАк і буде тепер.
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30.11.2020 20:33 Відповісти
Совсем оборзели - вспомните ещё про «недополученную выручку» во времена СССР. Придумали какую-то хрень - за три года уже списали давно этих дебиторов - в бухучете это четко отражается. Пришёл новый ахметовский Вовк - и все, понеслись «рыночные» решения из кармана населения в карман Ахметову. Спасибо тебе Вова Зеленский за выполнение своих предвыборных обещаний - ты делаешь жизнь населения до одури комфортной.
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30.11.2020 20:55 Відповісти
"Глава XIX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1607 Статтю 165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1607 -2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила більше ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
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30.11.2020 21:07 Відповісти
З 02 квітня 2020 року збільшено штрафи за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них (ст. 165-2 КУпАП):на громадян 100 нмдг (1700 грн) і на посадових осіб - 150 нмдг (2550 грн). Раніше штраф застосовувався до посадових осіб у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн).
За повторне протягом року порушення штраф на громадян до 150 ндмг (до 2550 грн), на посадових осіб - 200 нмдг (3400 грн). Раніше штраф застосовувався лише до посадових осіб від 10 до 15 нмдг (від 170 грн до 255 грн).
Нова норма! Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила більше ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
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30.11.2020 21:12 Відповісти
Вже давити нада свинорилих із їх підвищенням а тих наглядових рад і НКРЭКУ -розігнати щоб і не смирділо.
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01.12.2020 11:19 Відповісти
Порошенко, что ты делаешь, прекрати!
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01.12.2020 14:49 Відповісти
В огороді бузина...
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01.12.2020 18:37 Відповісти
Да не,маловато однака,что морочится,надо просто ввести 1куб=1$,хуже не будет...,и считать легко...,просто надо перестать мекать...
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01.12.2020 16:18 Відповісти
Коли ж ви вже полопаєтесь,ненажери...
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01.12.2020 17:41 Відповісти

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