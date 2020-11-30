Нацкомиссия одобрила повышение тарифов для 20 облгазов
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год.
Согласно данным на сайте регулятора, соответствующие решения были приняты на заседнии 25 ноября, сообщает БизнесЦензор.
В частности, НКРЭКУ решила одобрить и обнародовать на официальном вебсайте с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей ("облгазов"), при этом тарифы для 20 из них планируется повысить.
В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.
Как отмечается в проекте решения НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Недалеко вже й залишилося до рекорду у листопаді 2019 р. у 48 %. Очевидно, ТАк і буде тепер.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1607 Статтю 165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1607 -2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила більше ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
За повторне протягом року порушення штраф на громадян до 150 ндмг (до 2550 грн), на посадових осіб - 200 нмдг (3400 грн). Раніше штраф застосовувався лише до посадових осіб від 10 до 15 нмдг (від 170 грн до 255 грн).
Нова норма! Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила більше ніж у 1,2 раза рівень ціни, визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».