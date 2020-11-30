Авиакомпания airBaltic возобновит полеты в Украину

Авиакомпания аirBaltic возобновит 1 декабря полеты в Украину и начнет выполнять новый рейс Вильнюс-Киев в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщили отраслевому изданию avianews.com в авиакомпании.

Расписание предусматривает вылеты два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева - в 11:15.

В airBaltic отмечают, что аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, Париж, Лондон, Мюнхен и Берлин с удобной пересадкой.

Минимальная цена авиабилетов в направлении Киев-Вильнюс начинается от 25 евро, Вильнюс-Киев - от 19 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

Ранее airBaltic выполняла рейсы из Киева в свой основной хаб в Риге, однако сейчас функционирование маршрута невозможно из-за ограничений властей Латвии.

По данным консульской службы МИД Украины, поездки граждан Украины с целью туризма в Литву сейчас невозможны. В списке Минздрава Украины от 27 ноября Литва находится в красной зоне. Это означает, что по прибытию в Украину нужно проходить карантин или сдать ПЦР-тест на коронавирус.