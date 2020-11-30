Глава "Укртрансгаза" обнародовал компромиссный вариант перерасчета газа в ПХГ в киловатты

Коэффициент перерасчета объемов газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в размере 10,595 кВт-ч/куб. м, поддержанный подкомитетом Верховной Рады по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения, является результатом компромисса между оператором подземных хранилищ газа и заказчиками услуг хранения газа и максимально учитывает интересы всех сторон.

Об этом и.о. главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома сообщил на своей странице в сети Facebook после заседания профильного подкомитета.

"10,595 кВт-ч/куб. м. Именно такой коэффициент должен использоваться для перерасчетов объемов газа, хранящегося в украинских хранилищах газа, а также объемов услуг по хранению (закачке, отбора) газа. Оно (решение о размере коэффициента) не идеально, как и наша жизнь, но максимально учитывает интересы всех сторон", – написал Перелома.

При этом он выразил надежду, что после окончательного принятия законопроекта №2553, предусматривающего переход на энергетические единицы и запланированного к принятию во втором чтении в ближайшее время, уже с 1 мая 2021 году учет газа будет вестись в энергетических единицах, как на газовом рынке Европы.

Ранее Перелома отмечал, что заложенный в указанном законопроекте коэффициент для перевода хранящегося в ПХГ ресурса в размере 10,35 кВт-ч/куб. м, не является релевантным и должен быть пересмотрен в сторону увеличения.

Как сообщалось, АО "Укртрансгаз", выступающее оператором подземных хранилищ страны, начало испытания программного комплекса для автоматического сбора и анализа данных приборов учета и качества природного газа в единицах энергии кВт-ч, планирует до конца 2020 года ввести этот комплекс промышленную эксплуатацию на 11 ПХГ Украины.

Напомним, Верховная Рада в июне приняла в первом чтении законопроект о переходе к учету газа в единицах энергии (№2553). Документ, в частности, предлагает предоставить Кабинету министров право принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления, осуществления таможенного контроля и оформления природного газа в энергетических единицах.