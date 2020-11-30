Стоимость биткойна побила рекорд трехлетней давности

Биткойн подорожал до очередного рекорда на фоне существенного роста аппетита к риску на мировых рынках.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в понедельник поднялся на 8,4%, до $19 786,24, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный 18 декабря 2017 года ($19783,21), передает Интерфакс-Украина.

С начала 2020 года курс биткойна вырос почти втрое, а с начала сентября – на 97%.

Биткойн дорожает на фоне общего оптимизма на мировых рынках, отмечает Dow Jones. Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Оборот торговли биткойнами существенно вырос за последние месяцы – до $50 млрд в день с $18 млрд в день в сентябре, свидетельствуют данные Coingecko.