Кабмин продолжает рассматривать четыре варианта локдауна, – СМИ

В Кабинете министров пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.

Как сообщил источник в правительстве, на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений, передает Интерфакс-Украина.

Собеседник агентства подтвердил, что среди них и введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.

Источник в правительстве уточнил, вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями, но окончательного решения на данный момент нет.

"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это вплывет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой – на работу критической инфраструктуры", – пояснил собеседник агентства.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети Insragram заявила, что даты вероятного локдауна пока что нет.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", – заявила она.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов также подтвердил, что вариант введения локдауна рассматривается, однако его даты пока не определены.

Как сообщалось, ранее в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня представители министерств и Совета нацбезопасности и обороны Украины проведут совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.