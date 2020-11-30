Кабмин продолжает рассматривать четыре варианта локдауна, – СМИ
В Кабинете министров пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.
Как сообщил источник в правительстве, на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений, передает Интерфакс-Украина.
Собеседник агентства подтвердил, что среди них и введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.
Источник в правительстве уточнил, вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями, но окончательного решения на данный момент нет.
"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это вплывет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой – на работу критической инфраструктуры", – пояснил собеседник агентства.
Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети Insragram заявила, что даты вероятного локдауна пока что нет.
"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", – заявила она.
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов также подтвердил, что вариант введения локдауна рассматривается, однако его даты пока не определены.
Как сообщалось, ранее в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня представители министерств и Совета нацбезопасности и обороны Украины проведут совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Cкажемо "НI" Зе- Ковiду!
9 місяців 700 000 інфікованих приблизно 350 000 вилікувалися 350 000 хворіють
на початку було всього 1 000
При умові
+ фінансування
+ підготовки медсистеми
+ різних регламентів і процедур що, як лікувати
+ карантинних заходів різного виду
і т д
це все віддтягувало червону лінію
Задача для справжніх математиків, Поясніть Будь ласка цим політиканам та баригам України
ймовірне припущення, що черовна лінія пройдена, і система запобіганню поширення COVID-19 рухнула
яка буде результуюча експоненти?
Якщо перестати тестувати херньою на невідомо що то піzдемія піде по логарифму на спад!
Португальцям це вдалося. Верховний суд підтвердив що від 90 до 97% тестів невідображають ніякий діагноз, а тупо реагують на присутність білкової форми життя.
Врядли в этой стране введут карантин до 22 декабря. Ведь 73% избирателей выбрали себе Президенитом ЭТО,и теперь ждут новогодний квартал...
А "каждый народ достоин той власти, которую себе выбирает."
Вводіть особливий стан або надзвичайний, але дзуськи - тоді треба компенсації сплачувати. А так - "Денег нет, но вы держитесь" (************)
1. просто перестать жрать
2. перестать жрать и продолжать оплачивать повышенные тарифы на коммуналку
3. облегчить жизнь чиновникам, сидящим на бюджете и умереть всем кому за 65
4. перестать работать и сдохнуть от голода оплатив перед этим долги за коммуналку, ипотеку и кредиты