БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2454 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 996 9

Кабмин продолжает рассматривать четыре варианта локдауна, – СМИ

Кабмин продолжает рассматривать четыре варианта локдауна, – СМИ

В Кабинете министров пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.

Как сообщил источник в правительстве, на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений, передает Интерфакс-Украина.

Собеседник агентства подтвердил, что среди них и введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.

Источник в правительстве уточнил, вопрос работы транспорта во время локдауна также еще обсуждается, в том числе с местными властями, но окончательного решения на данный момент нет.

"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это вплывет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой – на работу критической инфраструктуры", – пояснил собеседник агентства.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в соцсети Insragram заявила, что даты вероятного локдауна пока что нет.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", – заявила она.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов также подтвердил, что вариант введения локдауна рассматривается, однако его даты пока не определены.

Как сообщалось, ранее в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня представители министерств и Совета нацбезопасности и обороны Украины проведут совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7723) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209) локдаун (49)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показати весь коментар
30.11.2020 22:29 Відповісти
Ты забыл главное - командовать: "Вирус стой! Раз-два!" каждый час по всем теле и радиостанциям.
показати весь коментар
30.11.2020 23:10 Відповісти
Без локдауну -хана! Але жива копiйчина дорожче за життя! Спитайте в мера Бондаренко.
Cкажемо "НI" Зе- Ковiду!
показати весь коментар
30.11.2020 22:48 Відповісти
Локдаун = Воєнний стан

9 місяців 700 000 інфікованих приблизно 350 000 вилікувалися 350 000 хворіють
на початку було всього 1 000

При умові
+ фінансування
+ підготовки медсистеми
+ різних регламентів і процедур що, як лікувати
+ карантинних заходів різного виду
і т д
це все віддтягувало червону лінію

Задача для справжніх математиків, Поясніть Будь ласка цим політиканам та баригам України

ймовірне припущення, що черовна лінія пройдена, і система запобіганню поширення COVID-19 рухнула



яка буде результуюча експоненти?
показати весь коментар
01.12.2020 00:23 Відповісти
Ти б ще спочатку дані провірив перед тим як експоненту будувати!
Якщо перестати тестувати херньою на невідомо що то піzдемія піде по логарифму на спад!
Португальцям це вдалося. Верховний суд підтвердив що від 90 до 97% тестів невідображають ніякий діагноз, а тупо реагують на присутність білкової форми життя.
показати весь коментар
01.12.2020 08:26 Відповісти
22 декабря в Киеве запланированы сьемки Квартал 95. Билеты уже продаются.

Врядли в этой стране введут карантин до 22 декабря. Ведь 73% избирателей выбрали себе Президенитом ЭТО,и теперь ждут новогодний квартал...
А "каждый народ достоин той власти, которую себе выбирает."
показати весь коментар
01.12.2020 08:35 Відповісти
Чтобы потом сказать, локдаун не принес должного результата. Затем заявят, что надо всех расстрелять, это точно поможет!
показати весь коментар
01.12.2020 09:43 Відповісти
Я так розумію, що всі варианти порушують статтю 64 Конституції України. (Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.)

Вводіть особливий стан або надзвичайний, але дзуськи - тоді треба компенсації сплачувати. А так - "Денег нет, но вы держитесь" (************)
показати весь коментар
01.12.2020 10:43 Відповісти
4 варианта локдауна:

1. просто перестать жрать
2. перестать жрать и продолжать оплачивать повышенные тарифы на коммуналку
3. облегчить жизнь чиновникам, сидящим на бюджете и умереть всем кому за 65
4. перестать работать и сдохнуть от голода оплатив перед этим долги за коммуналку, ипотеку и кредиты
показати весь коментар
01.12.2020 12:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 