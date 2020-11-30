Зеленский подписал указ о создании природного парка "Королевские Бескиды"

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №526/2020 от 30 ноября "О создании национального природного парка "Королевские Бескиды".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность", – сказано в сообщении.

Согласно указу, национальный природный парк "Королевские Бескиды" создается во Львовской области. Его территория должны включать почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсельлес", а именно: 8691 гектар, который изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, а также 306 гектаров в пределах Днестрянского лесничества, которые включаются в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинету министров поручено в шестимесячный срок утвердить положение о национальном природном парке "Королевские Бескиды".

Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете на 2021 год и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка.