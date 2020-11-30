Назначение главы и членов Комиссии по азартным играм обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск, которым просят признать незаконными распоряжения правительства о назначении главы и некоторых членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"В частности, речь идет об обжаловании распоряжений Кабинета министров Украины от 5 октября 2020 года №1208-р, от 5 октября 2020 года №1211-р, от 21 октября 2020 года №1315-р, от 28 октября 2020 года №1337-р, от 11 ноября 2020 года №1401-р и от 18 ноября 2020 года №1447-р. Истец считает, что правительство приняло оспариваемые распоряжения вопреки требованиям закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и просит суд их отменить", - сказано в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко.