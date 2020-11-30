Нацбанк продлил срок подачи планов восстановления деятельности для банков до 1 марта

Национальный банк Украины (НБУ)продлил для банков конечный срок подачи планов возобновления деятельности с 1 декабря 2020 года для системно-важных и с 20 декабря для остальных до 1 марта 2021 года.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 30 ноября года №152, передает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, подача банками планов будет осуществляться в тестовом режиме.

Напомним, в июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности для банков Украины и банковских групп. Такие планы должны содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, что будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

По состоянию на март 2020 года, в список системных банков входили: "А-Банк", "Альфа-банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "Приватбанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "Укрсиббанк", "Универсал Банк".