СБУ и Нацполиция провели обыск в аэропорту "Львов"

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при участии работников прокуратуры 27 ноября провели обыск в помещении административного корпуса аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого".

Как сообщает пресс-служба аэропорта, обыск продолжался больше 10 часов, во время его проведения работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена.

"Проведение следственных действий происходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад о деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг – одного из уставных видов деятельности аэропорта", – сказано в сообщении.

В пресс-службе предприятия подчеркивают, что в течение 2019-2020 годов следствию дважды предоставляли документы в рамках этого уголовного производства. При этом предприятие получило научное заключение, подтверждающее законность осуществления рекламной деятельности аэропортом.

"Во время проведения следственных действий стало понятно, что целью данного уголовного производства, очевидно, является не установление истины по делу (ведь принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следователя судьи об обыске)", – подчеркивается в сообщении.

Администрация аэропорта уверена, что целью уголовного производства является препятствование деятельности аэропорта, а также попытка установить операционный контроль над государственным предприятием.