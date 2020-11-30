Коломойский вновь пытается оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда

Верховный суд принял к рассмотрению жалобу ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому государственному "Ощадбанку" предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму (с учетом процентов – $1,3 млрд).

Согласно заявлению пресс-службы "Ощадбанка", решение Верховного суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение.

"Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций "Проминвестбанка". Как следствие, выполнение решения арбитража на сумму более $1,3 млрд под угрозой остановки. "Ощадбанк", 100% акций которого принадлежит государству, в результате неправомерных действий может потерять сумму, составляющую более 200 млн грн", – сказано в сообщении банка.

ЧАО "Фортуна" связано с окружением бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщалось, это не первая попытка структур, связанных с Игорем Коломойским, лишить государственный "Ощадбанк" права добиваться взыскания $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Ранее Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанка" в Крыму.

Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что ООО "ИКБ-Инвест" не было стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

После этого у финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского, а затем компанию продали Сергею Тигипко, который в свою очередь подал в НБУ заявку на приобретение "Проминвестбанка".

Напомним, в мае 2018 года Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятий относительно захваченных активов в Крыму, часть которых связаны с Игорем Коломойским. На основании этого решения компании олигарха пытаются взыскать имущество российских госбанков в Украине, на него также может претендовать "Ощадбанк" в рамках исполнения решения Международного коммерческого арбитража.