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Новини
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Коломойский вновь пытается оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда

Коломойский вновь пытается оспорить право

Верховный суд принял к рассмотрению жалобу ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому государственному "Ощадбанку" предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму (с учетом процентов – $1,3 млрд).

Согласно заявлению пресс-службы "Ощадбанка", решение Верховного суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение.

"Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций "Проминвестбанка". Как следствие, выполнение решения арбитража на сумму более $1,3 млрд под угрозой остановки. "Ощадбанк", 100% акций которого принадлежит государству, в результате неправомерных действий может потерять сумму, составляющую более 200 млн грн", – сказано в сообщении банка.

ЧАО "Фортуна" связано с окружением бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщалось, это не первая попытка структур, связанных с Игорем Коломойским, лишить государственный "Ощадбанк" права добиваться взыскания $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Ранее Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанка" в Крыму.

Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что ООО "ИКБ-Инвест" не было стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

После этого у финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского, а затем компанию продали Сергею Тигипко, который в свою очередь подал в НБУ заявку на приобретение "Проминвестбанка".

Напомним, в мае 2018 года Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятий относительно захваченных активов в Крыму, часть которых связаны с Игорем Коломойским. На основании этого решения компании олигарха пытаются взыскать имущество российских госбанков в Украине, на него также может претендовать "Ощадбанк" в рамках исполнения решения Международного коммерческого арбитража. 

Автор: 

арбітраж (245) Верховний Суд (372) Коломойський (1772) Ощадбанк (672) росія (14111)


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Топ коментарі
+15
пора вже цего мародера віддати американцям...там воно получить пожизнене..ця тварюка втече в рашу зразу як тільки зелений хлопчик закончить грабеж украіні.
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30.11.2020 19:30
+3
Пейсатый хочет взыскать с РФ а заплатят 1,3 лярда украинцы
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30.11.2020 20:33
+3
Вибори в місцеві ради.
"Слуга коломойського", "За майбутнє коломойського", "Матьківщина", подруги коломойського.
Отака фігня, малята.
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30.11.2020 23:13
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пора вже цего мародера віддати американцям...там воно получить пожизнене..ця тварюка втече в рашу зразу як тільки зелений хлопчик закончить грабеж украіні.
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30.11.2020 19:30 Відповісти
только деньги наши не вернуть уже наверно
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30.11.2020 19:58 Відповісти
Да этот поц дорого обходится Украине.
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01.12.2020 01:10 Відповісти
Что дебилы навыбирали в 2019, то и платим теперь все.
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01.12.2020 12:07 Відповісти
може хоть байден йому "роги вправить"
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30.11.2020 20:33 Відповісти
Пейсатый хочет взыскать с РФ а заплатят 1,3 лярда украинцы
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30.11.2020 20:33 Відповісти
Какие же они мерзотники , сколько можно терпеть этих врагов ?
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30.11.2020 22:10 Відповісти
Вибори в місцеві ради.
"Слуга коломойського", "За майбутнє коломойського", "Матьківщина", подруги коломойського.
Отака фігня, малята.
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30.11.2020 23:13 Відповісти
Как осточертела уже эта морда.
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30.11.2020 23:34 Відповісти
ТВАРЬ !!!
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01.12.2020 07:35 Відповісти
Беня,мертвечук,*****-головні вороги України
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01.12.2020 09:49 Відповісти
Знайомтесь - ворог України (так званий внутрішній).
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01.12.2020 11:31 Відповісти
Як Коломойський кацапам дупу лиже. Блєск
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01.12.2020 11:51 Відповісти
"Патриот", однако.
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01.12.2020 12:05 Відповісти
Коломойский вновь пытается оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 7728
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01.12.2020 12:07 Відповісти
Сколько эта морда жидовская, Коломойский, будет приносить ещё вреда нашей Украине!! Отправить на хрен его в США , там он быстро успокоится!!
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01.12.2020 12:51 Відповісти
Коли вже цього чорта вгамують, що це за держава коли найогидніший шахрай завдав шкоди державі на мільярди доларів ,а наші керівники і правоохоронці роблять вид що нічого не сталось.
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01.12.2020 12:57 Відповісти

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