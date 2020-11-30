Объем строительных работ в октябре вырос на 13,3%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в октябре 2020 года увеличился на 13,3% к октябрю 2019 года, тогда как в сентябре по сравнению с сентябрем годом ранее – на 11,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщается, с начала года объем выполненных стройработ составил 140,9 млрд грн. В целом в январе-октябре текущего года этот показатель увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, в октябре показатель сократился на 0,5% к предыдущему месяцу (согласно сезонно скорректированным данным – увеличился на 2,5%), тогда как в сентябре по сравнению с августом этот показатель возрос на 2,7%.

Как сообщил Госстат, в октябре 2020 года к октябрю 2019 года объем работ сократился в жилищном и нежилом строительстве и увеличился в инженерном. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилищном строительстве составило 15,8%, в нежилом – 4,1%. При этом объемы строительства инженерных сооружений возросли на 29%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 37,6%, ремонта – 34,8%, реконструкции и техпереоснащения – 27,6%.

В январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост объемов строительных работ зафиксирован в Хмельницкой (на 45,6%, до 4,28 млрд грн), Донецкой (на 39,9%, до 6,45 млрд грн), Черниговской (на 35,2%, до 1,94 млрд грн), Одесской (на 31,3%, до 17,6 млрд грн), Киевской (на 21%, до 9,18 млрд грн), Винницкой (на 11%, до 7,87 млрд грн), Львовской (на 15,3%, до 9,55 млрд грн), Сумской (на 10%, до 1,27 млрд грн), Черкасской (на 5,5%, до 1,6 млрд грн), Черновицкой (на 5,1%, до 1,58 млрд грн), Полтавской (на 3,2%, до 6,27 млрд грн) и Волынской (на 1,3%, до 1,64 млрд грн) областях.

В остальных 12 областях и Киеве зафиксировано падение объемов стройработ, в частности, в Херсонской (на 36%, до 873,2 млн грн), Запорожской (на 35%, до 1,96 млрд грн), Кировоградской (на 33,6%, до 1 млрд грн). В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 6,2% и составил 31 млрд грн.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.