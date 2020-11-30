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Молдова не будет признавать долг Приднестровья за газ перед РФ, – Майя Санду

Молдова не будет признавать долг Приднестровья за газ перед РФ, – Майя Санду

Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР), несправедливо и нечестно.

Об этом избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу РБК.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – сказала она.

По словам Санду, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд.

"А потом уже начинается весь этот разговор – а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", – отметила Санду.

Вскоре после победы во втором туре выборов президента Молдавии Санду, за которую, по данным ЦИК, проголосовало более 57% пришедших на участки избирателей, заявила, что не признает долги за газ, накопленные ПМР.

"Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, – это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет", – заявляла Санду.

Автор: 

Джерело:  РБК
газ (7906) Газпром (2553) Молдова (579) Придністров'я (57) Мая Санду (5)


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Топ коментарі
+24
Процес пошел (с). Сначала Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Куйло молча сглотнуло и засунуло свой газ в свою жопу. Потом поляки по примеру Украины послами членоголового ублюдка Куйла с его газом. Санду пока не послала Куйла, но тоже движется в правильном направлении. Опять-же, Яценюк послал Куйла , когда тот закукарекал про оплату за газ для лугандона и даунбасса, а теперь и Санду его посылает.
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30.11.2020 18:38
+13
нам тоже, помнится, пытались впарить "долги за газ" ордло
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30.11.2020 19:21
+8
Только не получилось бы, что зе! под давлением ***** втихаря начнет погашать долги "дырляндии" перед "грязьпромом". А долги там астрономические. Газа им дают, хоть залейся. В 2015-2016 г.г. в Оккупированной Макеевке всю зиму родня не закрывала форточки. Топили, как в крематории. Тогда, когда мы всю зиму в комнате проходили в бурках, экономили, что было сил. Так что, должны они баснословные суммы.
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30.11.2020 19:36
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Процес пошел (с). Сначала Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу. Куйло молча сглотнуло и засунуло свой газ в свою жопу. Потом поляки по примеру Украины послами членоголового ублюдка Куйла с его газом. Санду пока не послала Куйла, но тоже движется в правильном направлении. Опять-же, Яценюк послал Куйла , когда тот закукарекал про оплату за газ для лугандона и даунбасса, а теперь и Санду его посылает.
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30.11.2020 18:38 Відповісти
Поки що явно не посилає.

А потом уже начинается весь этот разговор - а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Санду.
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30.11.2020 19:55 Відповісти
с Лугандой по газу рашка была послана нами сразу и резко - с тех пор заглохли и не вспоминают.
Санду же поставила вопрос раком: или миротворцы ОБСЕ в Приднестровье, или Молдова не платит несуществующий долг за газ. Скорее всего Путин выберет продление российских войск в Приднестровье. Значит - "вы танцуете девушку-Приднестровье и долга за газ раше не видать". Стокгольмский суд решение подпишет легко, такие вердикты по гаспрому у него на потоке.
Только решение глупое. Давно пора Молдове, Украине и Европе выдавить этот руский чиряк в Приднестровье. И сдается мне, скоро Приднестровье прихлопнут
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01.12.2020 01:33 Відповісти
нам тоже, помнится, пытались впарить "долги за газ" ордло
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30.11.2020 19:21 Відповісти
но были посланы сразу и резко.
с тех пор не дергаются
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01.12.2020 01:34 Відповісти
были, но как бы зеленые дегенераты с целью более эффективного просмотра глаз Х..йла не рванули бы платить эти фиктивные долги
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01.12.2020 02:01 Відповісти
Только не получилось бы, что зе! под давлением ***** втихаря начнет погашать долги "дырляндии" перед "грязьпромом". А долги там астрономические. Газа им дают, хоть залейся. В 2015-2016 г.г. в Оккупированной Макеевке всю зиму родня не закрывала форточки. Топили, как в крематории. Тогда, когда мы всю зиму в комнате проходили в бурках, экономили, что было сил. Так что, должны они баснословные суммы.
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30.11.2020 19:36 Відповісти
облезут, денех у ЗЕли нет!
а если бы и были, то украл
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01.12.2020 01:35 Відповісти
В 2015-2016 г.г. в Луганде гуляли за счет гаспрома в надежде содрать с Украины, но обломилось
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01.12.2020 01:48 Відповісти
Правильно. Проблеми індіанців не хвилюють шерифа.
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30.11.2020 19:48 Відповісти
А потом уже начинается весь этот разговор - а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Санду.

Як вона збирається її вирішувати ???
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30.11.2020 19:54 Відповісти
Никак. Это дипломатический финт. Она же не может буром переть- "Да пошли, вы...." И как Газпром в судебном порядке может что то потребовать, если даже договора на поставку нет. И актировался газ только по фактическим обьемам поставки в Молдову.
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30.11.2020 20:04 Відповісти
здоровенным болтом решается сразу
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30.11.2020 21:53 Відповісти
через Украину болт обломается, а Молдова с Румынией "две страны - один народ" - совсем недавно я уже такое слышал
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01.12.2020 01:38 Відповісти
Дай Боже сил цій жінці, встояти перед кацапстаном.
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30.11.2020 20:10 Відповісти
Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР), несправедливо и нечестно. Источник: https://biz.censor.net/n3234113

Дай Бог і надалі твердості цієй пані в питанні кацапів
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30.11.2020 20:25 Відповісти
Молодець Майя, тілько потрібно не вести ніяких розмов про нечесність, а тупо посилати ***** НАХ...!
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30.11.2020 21:28 Відповісти
Ну пі...ц наглість! Казламордим бояра мізки і совість чисто знищила. Хочуть щоб Молдова платила окупантові за окупацію.
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30.11.2020 21:39 Відповісти
Молодець, Майя.
Жаль, що лузер-порошенко за наш рахунок 5 років подавав електрику і газ на окуповані території Криму і Лугандону. А якби цей жлоб ще і добровольців не чіпав, давно би вся пуйлоська авантюра скінчилася. Хто ж знав, на якого "партньора" воно український народ проміняло?
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30.11.2020 21:40 Відповісти
ерундой болтать не надо!
Яценюк (и Порох) послали гаспром с поставками на Луганду сразу и резко.

С тех пор гаспром о поставках газа и не заикается
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01.12.2020 01:42 Відповісти
А що ж ці 2 подонки електроенергію дамбасу і криму не вимкнули? нівигадна?
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01.12.2020 12:32 Відповісти
Дрыщ, они и тебе насрали в штаны? Так постирай их, а то так и ходишь, обосранный.
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01.12.2020 14:45 Відповісти
Електроенергія в Крим не подається з 2015 року. А Ахмєтка - приватник, хоче продає свою електрику комусь в Донбасі, хоче - ні. Але ти, покидьок, типу, не знав, що у нас президент електрику не продає? Зебіл, да? Чи ти кацап?
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01.12.2020 15:03 Відповісти
цапе, не подається з 15го, бо опори підірвали. Ти зовсім тупий, чи шо?
а ахтетка-не "приватник", а кучмо-байстрюк, поцькін брат, як і ти.
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01.12.2020 21:27 Відповісти
Молодец,сходу кацапам начала вставлять!
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30.11.2020 22:27 Відповісти
Нужно взять в осаду Приднестровье, которое окружено Украиной и Молдовой и закрыть небо и закрыть все пути для РФ, через территорию Украины. А дальше истощить и захватить Приднестровье. Сразу Молдова вернет свою территорию и Украина получит минус угрозу с того направления! И у РФ нет границы с Приднестровьем и она не сможет никак помочь, разве что начинать войну с Украиной полномасштабную, а на такое она хер пойдет ибо получит смертельные санкции и ресурсов у нее нет сейчас начинать большую войну. Может начать войну в Донбассе, а за это получит тоже новые санкции и ВСУ уже не то, что было вначале войны - босое и голое и необученное, а сейчас получат русские по полной. Но конечно нужно Украине больше вооружений и если делать эту операцию, то нужно просчитывать шахматные ходы наперед и операция многоуровневая. Нужно быстро с двух сторон захватывать Приднестровье за день и нужно быть готовыми к началу войны на Донбассе. А для этого нужно намного больше байрактаров. И нужно работать со странами союзниками нашими, чтобы убедить их военной силой своей помогать Украине в войне с Россией. Чтобы больше союзники прислали своих войск вооруженных. Через Татар убедить Турцию помогать военными силами, США убедить свои войска прислать. Будет уже покруче все и в пользу Украины.
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30.11.2020 22:30 Відповісти
В любой суд на территории ЕС обращайтесь, но вердикт будет один: если субъект бизнеса предоставляет услуги, имея вероятность, что услуги не будут оплачены, то это он всё делает на свой страх и риск.
Так, что, раша гудбай.
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30.11.2020 22:36 Відповісти
И все не о том))) Это обязанность ОККУПАНТА обеспечивать оккупированные территории... И именно так должен стоять вопрос...
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30.11.2020 23:09 Відповісти
А как к ним газ попадает? Не через Украину случайно? Как бы на нас не повесили 7.5 лярдов
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30.11.2020 23:32 Відповісти
"вас" только на бутылку могут насадить
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30.11.2020 23:47 Відповісти
ПОРА ПОДНЯТЬ ВОПРОС ПОЧЕМУ ВО ВРЕМЯ ТАКОГО РАЗГУЛА ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ КРЕДИТОРОВ НЕ ЛИКВИДИРУЮТ !?)
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01.12.2020 01:26 Відповісти
правильно!
ГАСПРОМ - НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕДА РОССИИ !

от него одни убытки
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01.12.2020 01:46 Відповісти
ДА СРАЛ Я НА РОССИЮ !!!
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01.12.2020 01:48 Відповісти
Международное право в таком случае будет на стороне Молдовы, так что вполне логично. Что ж, еще один хомут, который повесила себе на шею рашка. Кстати, неплохо - в свое время такими хомутами СССР сам себя довел до цугундера.
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01.12.2020 02:24 Відповісти
Таким чином пані Санду де-факто визнала, що Придністрянщина (Лівобережжя) - то не Молдова. Варто лише порахувати,скільки разів вона підкреслила і розділила територію на "правий беріг" і "лівий беріг". Вона сказала усе вірно і Кишинів розуміє, що повернення Лівобережжя до України - то лише питання часу.
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01.12.2020 08:17 Відповісти
Пора Україні офіційно нагадати зайдам в Крим, які протягом шести років переселялися на півострів з Росії, збирати чемодани і тихо повертатися на "родіну".
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01.12.2020 09:44 Відповісти
Правильно...Там оккупанты миЦковские греются, а молдованам платить
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01.12.2020 11:57 Відповісти
Эх, а ведь и у нас могла быть подобная президентка.
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01.12.2020 12:11 Відповісти
Мая не має звички хіхікать.
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01.12.2020 12:46 Відповісти
Да, это ее косяк. Но у других бывших претендентов их гораздо больше.
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01.12.2020 13:57 Відповісти

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