Молдова не будет признавать долг Приднестровья за газ перед РФ, – Майя Санду

Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР), несправедливо и нечестно.

Об этом избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу РБК.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – сказала она.

По словам Санду, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд.

"А потом уже начинается весь этот разговор – а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", – отметила Санду.

Вскоре после победы во втором туре выборов президента Молдавии Санду, за которую, по данным ЦИК, проголосовало более 57% пришедших на участки избирателей, заявила, что не признает долги за газ, накопленные ПМР.

"Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, – это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет", – заявляла Санду.