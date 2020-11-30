Молдова не будет признавать долг Приднестровья за газ перед РФ, – Майя Санду
Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР), несправедливо и нечестно.
Об этом избранный президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу РБК.
"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – сказала она.
По словам Санду, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд.
"А потом уже начинается весь этот разговор – а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", – отметила Санду.
Вскоре после победы во втором туре выборов президента Молдавии Санду, за которую, по данным ЦИК, проголосовало более 57% пришедших на участки избирателей, заявила, что не признает долги за газ, накопленные ПМР.
"Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, – это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет", – заявляла Санду.
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А потом уже начинается весь этот разговор - а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ?... Это большая проблема, но ее нужно решать", - отметила Санду.
Санду же поставила вопрос раком: или миротворцы ОБСЕ в Приднестровье, или Молдова не платит несуществующий долг за газ. Скорее всего Путин выберет продление российских войск в Приднестровье. Значит - "вы танцуете девушку-Приднестровье и долга за газ раше не видать". Стокгольмский суд решение подпишет легко, такие вердикты по гаспрому у него на потоке.
Только решение глупое. Давно пора Молдове, Украине и Европе выдавить этот руский чиряк в Приднестровье. И сдается мне, скоро Приднестровье прихлопнут
с тех пор не дергаются
а если бы и были, то украл
Як вона збирається її вирішувати ???
Дай Бог і надалі твердості цієй пані в питанні кацапів
Жаль, що лузер-порошенко за наш рахунок 5 років подавав електрику і газ на окуповані території Криму і Лугандону. А якби цей жлоб ще і добровольців не чіпав, давно би вся пуйлоська авантюра скінчилася. Хто ж знав, на якого "партньора" воно український народ проміняло?
Яценюк (и Порох) послали гаспром с поставками на Луганду сразу и резко.
С тех пор гаспром о поставках газа и не заикается
а ахтетка-не "приватник", а кучмо-байстрюк, поцькін брат, як і ти.
Так, что, раша гудбай.
ГАСПРОМ - НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕДА РОССИИ !
от него одни убытки