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Жители Херсонской области перешли к поставщику газа "последней надежды"

Жители Херсонской области перешли к поставщику газа

270 тысяч потребителей газа в Херсонской области перешли к поставщику "последней надежды", которым является ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Поставщик "последней надежды" (ПОН) поддержал 270 тысяч клиентов Херсонщины. Их предыдущий поставщик не смог купить газ на рынке, хотя его достаточно у трейдеров, а хранилища рекордно заполнены. И люди начали с сегодняшнего дня получать газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая в качестве ПОН дополнительно выполняет функцию "страховки" на рынке", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что потребители продолжат получать газ, не почувствовав каких-либо изменений.

"А вот разница в счетах будет заметной – газ от ПОН дешевле. Тариф ООО "Херсонрегионгаз" – 8,20 грн за кубометр, а стоимость газа в рамках "поставщика последней надежды" (ПОН) составляет 6,77 грн за куб. м", – отмечается в сообщении.

В "Нафтогазе" напоминают, что "поставщик последней надежды" продолжит поставлять газ жителям области в течение двух месяцев. За это время жители Херсонщины должны выбрать себе нового поставщика из около 50-ти, которые сейчас присутствуют на рынке.

Как сообщалось, с 1 октября поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом более 410 тыс. бытовых потребителей, в том числе 404,55 тыс. клиентов перешли от "Донецкоблгаза".

Напомним, Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, поскольку она предложила поставлять газ потребителям без поставщика с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

Автор: 

газ (7908) Нафтогаз (3305) Херсон (264) Херсонська область (130)


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Топ коментарі
+8
Закупки газа производились летом когда он стоил в разы меньше, а сейчас продают по мировой цене + транспортировка. Что это как не геноцид собственного народа зебильными ушлепками вместе с жидо-олигархатом.
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01.12.2020 16:35
+7
Покупали летом газ в Европе по 2 гр. с копейками за куб. Откуда у Нафтогаза такие убытки, 17 лярдов? Бубочка, верни бабло, тварь зебанутая !!!
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01.12.2020 17:34
+5
Вроде как недавно плакались, что Нафтогаз терпит катастрофические убытки, да и облэнерго недополучали деньги за 2014 - 2019 года и поэтому разрешили 20 облэнегрго повысить цены за свои услуги. И тут бац с 8-20 до 6-77 цена понижена, да ещё к 270 тысячам херсонцев приплюсовали 494 тысячи донецкоблгаза.
Получается что себестоимость газа совсем не та о которой говорят. А цена по которой поставляет компания потребителям включает расходы этой компании. А это не смотря на убытки громадные зарплаты и премии перснала, это лечение в элитных больницах и элитные санатории и дорогущие автомобили и жильё того же персонала. Всё это расходы и они лягут в цену на газ конечным потребителям. А если учесть что газ в магистральной трубе при давлении более 50 атмосфер весит 37 кг а на кухонной плите при давлении около 1 атм и весит он 700 грамм, то вообще возникает вопрос какова реальная цена кухонного кубометра. Нам же дают цены газа на магистральном трубопроводе. Повторю чужие слова почему колбасу продают на килограммы, а не метры, а газ на кубометры, но не на вес Только температурная зависимость более 20 %? Вопросы,вопросы....
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01.12.2020 17:45
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Закупки газа производились летом когда он стоил в разы меньше, а сейчас продают по мировой цене + транспортировка. Что это как не геноцид собственного народа зебильными ушлепками вместе с жидо-олигархатом.
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01.12.2020 16:35 Відповісти
Покупали летом газ в Европе по 2 гр. с копейками за куб. Откуда у Нафтогаза такие убытки, 17 лярдов? Бубочка, верни бабло, тварь зебанутая !!!
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01.12.2020 17:34 Відповісти
Вроде как недавно плакались, что Нафтогаз терпит катастрофические убытки, да и облэнерго недополучали деньги за 2014 - 2019 года и поэтому разрешили 20 облэнегрго повысить цены за свои услуги. И тут бац с 8-20 до 6-77 цена понижена, да ещё к 270 тысячам херсонцев приплюсовали 494 тысячи донецкоблгаза.
Получается что себестоимость газа совсем не та о которой говорят. А цена по которой поставляет компания потребителям включает расходы этой компании. А это не смотря на убытки громадные зарплаты и премии перснала, это лечение в элитных больницах и элитные санатории и дорогущие автомобили и жильё того же персонала. Всё это расходы и они лягут в цену на газ конечным потребителям. А если учесть что газ в магистральной трубе при давлении более 50 атмосфер весит 37 кг а на кухонной плите при давлении около 1 атм и весит он 700 грамм, то вообще возникает вопрос какова реальная цена кухонного кубометра. Нам же дают цены газа на магистральном трубопроводе. Повторю чужие слова почему колбасу продают на килограммы, а не метры, а газ на кубометры, но не на вес Только температурная зависимость более 20 %? Вопросы,вопросы....
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01.12.2020 17:45 Відповісти
Добавьте еще дешевые примеси снижающие КПД.
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01.12.2020 18:07 Відповісти
хватит бред нести, производство любой "примеси" стоит дороже чем метан на бирже.
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01.12.2020 20:49 Відповісти
Дебил , вернись в палату !!!!
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01.12.2020 21:53 Відповісти
Больной, вы не закинулись колёсами с утра.
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01.12.2020 22:12 Відповісти
Вместо нормальной цены устроили балаган с "рынком"....
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01.12.2020 18:19 Відповісти
а ты хочешь на халяву топить?
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01.12.2020 22:01 Відповісти
внешние сети обслуживает все равно обл. газ с другим названием, и пусть газ хоть трамп качает....
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01.12.2020 21:16 Відповісти
при чем тут сети?Читай шапку - поставки.
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01.12.2020 21:35 Відповісти
а при том, что я тебя заставлю копать шурф или платить абонплату за обслуживание внешних сетей и ты при цене газа 1 грн. за куб, косвенными платежами заплатишь мне 10 грн... ну или требованиями к поверке счетчиков-анализаторов-корректоров, так тебя загоняю, что ты пошлешь свою последнюю надежду к чертовой матери!))))
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01.12.2020 21:45 Відповісти
Мальчик, иди учи уроки, тарифы на доставку контролирует не собственник сетей а НКРЭКУ, будешь кобениться - виипут на раз как приснопамятного Фирташа.
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01.12.2020 21:58 Відповісти
требованиями

==
легко оспорить в суде - порядок и частота сверки регламентирован тем же НРКЭКУ.
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01.12.2020 22:00 Відповісти
что ты будешь спорить в суде???, что у тебя не выходит на связь твой ай-мод с горгазом, а на улице -10 и ты не можешь подписать обходной???)))ну-ну....
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01.12.2020 22:14 Відповісти
Дубль два для тех у кого особый путь развития - частоту обходов и поверок, так же как и тариф на доставку, устанавливает НКРЭКУ. Перечитай два раза(2).
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01.12.2020 22:19 Відповісти
ты точно из больнички!, ты просто не сможешь соблюсти требования бабы Вали из горгаза!, почитай что такой ай-мод для промышленный потребителей, как отчитываться в горгазе с их помощью где брать програмное обеспечение...твой НКРЕКП в такие мелочи не опускается...)
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01.12.2020 22:43 Відповісти
Во первых, канай с промпотребителями подальше - речь о побутовых спожывачах. Во вторых - почитай Кодекс поставщика для начала - в каких случаях он имеет право прыпыныты постачання и в какой срок обязан восстановить.
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01.12.2020 23:05 Відповісти
На Херсонщине около 50-ти поставщиков газа???, а вы говорите шо рехформ в стране нет!)))
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01.12.2020 23:30 Відповісти

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