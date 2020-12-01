Жители Херсонской области перешли к поставщику газа "последней надежды"

270 тысяч потребителей газа в Херсонской области перешли к поставщику "последней надежды", которым является ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Поставщик "последней надежды" (ПОН) поддержал 270 тысяч клиентов Херсонщины. Их предыдущий поставщик не смог купить газ на рынке, хотя его достаточно у трейдеров, а хранилища рекордно заполнены. И люди начали с сегодняшнего дня получать газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", которая в качестве ПОН дополнительно выполняет функцию "страховки" на рынке", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что потребители продолжат получать газ, не почувствовав каких-либо изменений.

"А вот разница в счетах будет заметной – газ от ПОН дешевле. Тариф ООО "Херсонрегионгаз" – 8,20 грн за кубометр, а стоимость газа в рамках "поставщика последней надежды" (ПОН) составляет 6,77 грн за куб. м", – отмечается в сообщении.

В "Нафтогазе" напоминают, что "поставщик последней надежды" продолжит поставлять газ жителям области в течение двух месяцев. За это время жители Херсонщины должны выбрать себе нового поставщика из около 50-ти, которые сейчас присутствуют на рынке.

Как сообщалось, с 1 октября поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом более 410 тыс. бытовых потребителей, в том числе 404,55 тыс. клиентов перешли от "Донецкоблгаза".

Напомним, Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, поскольку она предложила поставлять газ потребителям без поставщика с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.