Государственное бюро расследований купило элитный внедорожник Toyota за 1,8 миллиона

Государственное бюро расследований 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало ООО "ВиДи Автострада" шесть легковых автомобилей специализированного назначения 2020 года выпуска на общую сумму 8,12 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договоров, до конца года должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн. В салонах эта комплектация без специализированного оборудования стоит 1,77 млн грн.

Автомобиль должен иметь климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол и тому подобное. В нем будут фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

Кроме того, заказали пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн за штуку. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1,29 млн грн.

Эти автомобили должны иметь кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи при старте на подъеме и при движении с горы и тому подобное.

Все шесть автомобилей будут укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Сумма сделок всего на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 8,12 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.

Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром – Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.