Фонд гарантирования выплатил кредиторам неплатежеспособных банков за месяц 478 миллионов. ИНФОГРАФИКА

В октябре 2020 года банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц удовлетворили требования кредиторов на сумму 477,6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.

В течение октября 2020 года неплатежеспособные банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 477,6 млн грн. Из указанной суммы на погашение требований Фонда, возникшие в том числе на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено почти 127,3 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы - 1,4 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, - 307,7 млн грн.

Всего в течение января-октября 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 7,27 млрд грн, из которых 4,07 млрд грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в том числе 3,95 млрд грн - НБУ).

В целом по состоянию на 1 ноября 2020 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на 51,94 млрд грн, из которых 15,57 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам (в том числе 14,34 млрд грн - НБУ).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков.

По состоянию на 1 ноября 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", подано 58 исковых заявлений оносительно 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, - 743 человека. Общая сумма исковых требований составляет 98,4 млрд грн.