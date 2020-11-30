Кличко пообещал назвать решение для достройки жилых комплексов "Аркады" через две недели

Аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" завершен, алгоритм их достройки будет предложен в течение двух недель

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Как мы и обещали, сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита – на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов. Мы не оставим людей один на один с ситуацией, в которую они попали", – сказал Кличко.

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Как сообщалось, ранее "Объединение инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром сообщало, что предварительные данные аудита трех жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада" (ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика"), оценивается в около 7 млрд грн.

При этом, плановые поступления от продажи свободных квадратных метров составят всего 2,3 млрд грн. Таким образом, недостающую сумму необходимо покрыть за счет людей, которые уже купили квартиры в строящихся домах, либо из других источников.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.