Банк "Сич" взял кредит рефинансирования на 100 миллионов

Банк "Сич" привлек 27 ноября на тендере Национального банка Украины по рефинансированию 100 млн грн под 6% на срок до 90 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.

Согласно данным НБУ, регулятор также удовлетворил заявку "Индустриалбанка" на 75 млн грн рефинансирования.

Как сообщалось, Национальный банк на аукционе по поддержанию ликвидности банков 27 ноября предоставил четырем банкам рефинансирование на срок до 84 дней на общую сумму 5,79 млрд грн под 6% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 28 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 35,53 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 4 декабря, а на срок от года до пяти лет – 11 декабря.