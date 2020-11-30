Италия закупит водородные поезда для пассажирских перевозок

Компания Alstom поставит для транспортного оператора итальянского региона Ломбардия Ferrovie Nord Milano (FNM) шесть поездов с питанием от топливных элементов.

В будущем планируется поставка еще восьми поездов. Стоимость контракта – примерно 160 млн евро. Предполагается, что первый поезд будет отправлен не позднее чем через 36 месяцев после оформления заказа.

Поезда, использующие в качестве топлива водород, будут созданы на основе разработанной Alstom конструктивной платформы Coradia Stream. Она ориентирована на европейский рынок, с использованием технологии, уже реализованной на поездах Coradia iLint.

Новые поезда должны соответствовать высоким стандартам комфорта, которые уже оценили пассажиры электропоездов Coradia Stream. А по эксплуатационным показателям не уступать современным дизель-поездам. В настоящее время выпущенные Alstom поезда Coradia iLint на топливных элементах успешно работают в Германии.

Строить поезда Coradia Stream для FNM будут предприятия компании Alstom, расположенные в Италии. Прежде всего – завод в Савильяно, на который возложены основные задачи проектирования, производства и сертификации. Бортовое оборудование систем сигнализации поставит завод в Болонье (компьютерная графика, источник: Alstom).