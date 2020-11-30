"Нафтогаз" потратит 100 миллионов на установку солнечных панелей на Донбассе

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках социальной благотворительной программы установит солнечные панели на 65 объектах в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий меморандум в понедельник, 30 ноября, подписали Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК "Нафтогаз Украины" и представители Луганской и Донецкой облгосадминистраций, передает пресс-служба министерства.

Ориентировочная сумма инвестиций НАК "Нафтогаз Украины" в реализацию проекта составляет около 100 млн грн.

"Этот проект начат на основании решения правительства. Его суть – обустройство источниками солнечной генерации публичного пространства и объектов, которыми больше всего пользуются люди на прилегающих к линии соприкосновения территориях Украины", – пояснил вице-премьер-министр Алексей Резников.

По его словам, первый этап общего с "Нафтогазом" проекта уже реализовано на КППВ в Счастье на новом сервисном центре.

В целом определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. В том числе, пункт пропуска в Новотроицком будет оснащен солнечными панелями уже через три недели, а в Станице Луганской – в ​​начале следующего года.

"Но я хочу подчеркнуть, что речь идет не только о КПВВ. Речь идет о зданиях и маршрутах, которыми наши люди на подконтрольной территории активно пользуются ежедневно. Например, в Счастье будет оборудовано 2 детских сада, 2 школы, городской дворец культуры, в Новотроицком – 2 школы, в Станице Луганской, Авдеевке, Волновахе, Сартане – местные больницы и другие объекты. Всего будет обустроено 28 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений, 4 дворца культуры, несколько парков, десятки пешеходных переходов, остановок и зон отдыха. Даже одна станция юных техников", – добавил Резников.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 июля поддержал проект распоряжения о реализации благотворительной программы по установке солнечных панеделй для территориальных громад Донецкой и Луганской областей за средства НАК "Нафтогаз Украины".