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Рынок электроэнергии в Украине неконкурентный, – эксперты немецкого проекта LCU

Рынок электроэнергии в Украине неконкурентный, – эксперты немецкого проекта LCU

Год работы оптового рынка электроэнергии в Украине показал ряд системных проблем, главными из которых являются рыночная власть отдельных игроков и проблемный дизайн системы обеспечения населения дешевой электроэнергией.

Об этом говорится в дайджесте БЦ, сделанном на основе отчета Low Carbon Ukraine (LCU) – проекта, который финансируется немецким правительством.

В отчете перечисляются основные проблемы оптового рынка электроэнергии в Украине. Среди них

  1. Не решенные проблемы с долгами за электроэнергию государственных шахт и водопоставляющих компаний.
  2. Проблемный дизайн схемы снабжения дешевой электроэнергией населения, который привел к отстранению государственной генерации от рынка и открыл возможности манипуляций для поставщиков электричества для населения.
  3. Рыночная власть ДТЭК Рината Ахметове в торговой зоне Бурштынской ТЭС, синхронизированной с Европой.
  4. Запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси в объединенную энергосистему Украины, что снижает конкуренцию и закрепляет рыночную власть основных игроков – ДТЭК и госоператора АЭС НАЭК "Энергоатом".
  5. Проблемное регулирование Балансирующего рынка, что приводит к манипуляциям в пользу тепловой генерации, включая ДТЭК и госкомпанию "Центреэнерго", которая продает свой ресурс преимущественно предприятиям Игоря Коломойского.
  6. Проблемный дизайн рынка двусторонних договоров, который позволяет госкомпаням продавать электроэнергию по цене ниже рынка крупным игрокам.
  7. Непрозрачность рыночных сегментов – Балансирующего рынка и Рынка вспомогательных услуг.

В своих рекомендациях эксперты LCU призывают изменить схему снабжения электроэнергией населения, внедрив финансовые спецобязательства, повысить тариф для населения до уровня, покрывающего стоимость транспортировки и регулируемой цены эелектроэнергии.

Также LCU рекомендует повысить прозрачность, изменить дизайн Балансирующего рынка и рынка двусторонних договоров, принять меры для сдерживания рыночной власти крупнейших игроков (ДТЭК и "Энергоатома"), решить проблему накопления долгов в системе.

електроенергія (4220) Електрика (1240)


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А РЫНОК ТРУДА !!!??? ТАК ЧТО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДУРИТ ЛЮДЕЙ ИЛИ КТО КОГО ДУРИТ !!!???
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30.11.2020 19:44 Відповісти

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