Рынок электроэнергии в Украине неконкурентный, – эксперты немецкого проекта LCU

Год работы оптового рынка электроэнергии в Украине показал ряд системных проблем, главными из которых являются рыночная власть отдельных игроков и проблемный дизайн системы обеспечения населения дешевой электроэнергией.

Об этом говорится в дайджесте БЦ, сделанном на основе отчета Low Carbon Ukraine (LCU) – проекта, который финансируется немецким правительством.

В отчете перечисляются основные проблемы оптового рынка электроэнергии в Украине. Среди них

Не решенные проблемы с долгами за электроэнергию государственных шахт и водопоставляющих компаний. Проблемный дизайн схемы снабжения дешевой электроэнергией населения, который привел к отстранению государственной генерации от рынка и открыл возможности манипуляций для поставщиков электричества для населения. Рыночная власть ДТЭК Рината Ахметове в торговой зоне Бурштынской ТЭС, синхронизированной с Европой. Запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси в объединенную энергосистему Украины, что снижает конкуренцию и закрепляет рыночную власть основных игроков – ДТЭК и госоператора АЭС НАЭК "Энергоатом". Проблемное регулирование Балансирующего рынка, что приводит к манипуляциям в пользу тепловой генерации, включая ДТЭК и госкомпанию "Центреэнерго", которая продает свой ресурс преимущественно предприятиям Игоря Коломойского. Проблемный дизайн рынка двусторонних договоров, который позволяет госкомпаням продавать электроэнергию по цене ниже рынка крупным игрокам. Непрозрачность рыночных сегментов – Балансирующего рынка и Рынка вспомогательных услуг.

В своих рекомендациях эксперты LCU призывают изменить схему снабжения электроэнергией населения, внедрив финансовые спецобязательства, повысить тариф для населения до уровня, покрывающего стоимость транспортировки и регулируемой цены эелектроэнергии.

Также LCU рекомендует повысить прозрачность, изменить дизайн Балансирующего рынка и рынка двусторонних договоров, принять меры для сдерживания рыночной власти крупнейших игроков (ДТЭК и "Энергоатома"), решить проблему накопления долгов в системе.