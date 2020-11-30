Фонд госимущества продал Хоростковский спиртзавод за 55 миллионов

ООО "Вест Вей" (Львов) приобрело на повторном онлайн-аукционе Хоростковский спиртовый завод в Тернопольской области, специализирующийся на производстве биоэтанола, за 55 млн грн.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали четыре компании. Стартовая цена на повторном аукционе со снижением цены составляла 31,37 млн грн (при первом аукционе Хоростковского спиртзавода – 62,75 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен в городе Хоростков (Гусятинский район Тернопольской области) по ул. Независимости, 21. Суточная мощность производства – 5,5 тыс. дал (один из самых мощных предприятий ГП"Укрспирт"). Тип производимой продукции - биоэтанол. Год основания – 1840, модернизации – 2019. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Вест Вей" является Владимир Каинский. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано десять заводов ГП "Укрспирт".

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".