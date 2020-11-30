"Энергоатом" покупает российское оборудование через ЕС по завышенным в 3 раза ценам, – DW

Государственный "Энергоатом" покупает российское оборудование для АЭС через немецкую и эстонскую компании по завышенным ценам.

Одна из участвующих в цепочке поставок компания IEC Industrie Export GmbH зарегистрирована в промзоне на южных окраинах немецкого города Майнц, пишет Deutsche Welle.

По данным в системе Prozorro, за последние несколько лет IEС Industrie und Export GmbH победила в около 50 тендерах "Энергоатома" и ее структурных подразделений, поставив продукции почти на 400 млн грн. Львиная доля этой продукции – запасные части для реакторов производства российской компании "Танаис", такие как никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов или уплотнения парогенератора.

Как свидетельствует база таможенных деклараций ImportGenius, до 2014 года россияне поставляли запчасти "Энергоатому" через украинскую компанию "Атомэнергосервис", но после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе поставки начались через посредников в ЕС.

Начиная с 2015 года поставщиками продукции россиян стали IEC Industrie und Export GmbH и Universal Baltic Group из Эстонии. Эти компании уже несколько лет разыгрывают между собой тендеры "Энергоатома", поочередно получая заказы у госконцерна. Предлагая продукцию одного и того же производителя, эстонская и немецкая компании делают ценовые предложения, которые различаются часто только на несколько тысяч гривен при многомиллионной стоимости заказов.

При этом стоимость продукции "Танаис" при вывозе из России в страны ЕС, как свидетельствуют данные в декларациях российской таможни, в несколько раз ниже, чем та, что указывается в документах, представляемых украинским таможенникам.

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Как показал анализ данных ImportGenius, например, гайки для ремонта теплообменного оборудования второго контура Хмельницкой АЭС в конце мая 2019 года при вывозе из России оценили в 87 тыс. евро за партию. А в Украину попали только в июле, но уже по цене 224 тыс. евро.

Несколькими месяцами ранее в тендере на закупку труб для уплотнения фланцевых соединений для второго контура одного из реакторов Запорожской АЭС компания из Майнца уступила эстонской Universal Baltic Group. На этот раз трубы поехали в Эстонию по цене в 6,6 тыс. евро за штуку, а в следующем месяце попали в Украину уже по 14 тыс.

Как следует из данных судебного реестра, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) еще летом провели обыск в офисном центре на улице Алма-Атинской в ​​Киеве. В ходе обыска выяснилось, что эстонская и немецкая компании только на бумаге прописаны в разных уголках Европы, а на самом деле ведут свой бизнес из совместного украинского офиса: тендерную документацию и экспортно-импортные операции от имени IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group ведут одни и те же люди.

Долгое время обе компании получали средства от "Энергоатома" за российское оборудования на счета, открытые в одном из небольших швейцарских банков, который специализируется на обслуживании клиентов из Восточной Европы.

Во время обысков следователи обнаружили блокноты с заметками от руки, в которых говорилось о координации участия в тендерах немецкой и эстонской компаний. По данным следствия, найденные при обысках таблицы с перечнем продукции, поставляемой продукции структурам "Энергоатома" IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group, указывают на завышение цен на нее в среднем в три раза.

Следователи НАБУ подозревают, что IEC Industrie und Export GmbH и Universal Baltic Group являются частью конгломерата фиктивных фирм, созданных посредниками в Украине и странах ЕС для поставки продукции на украинские АЭС. Антикоррупционные органы, как следует из судебных постановлений, оценивают общую сумму убытков "Энергоатома" от сотрудничества с этим конгломератом в более 600 млн грн и проверяют причастность должностных лиц госконцерна к организации фиктивных тендеров.