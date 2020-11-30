"Укртрансбезопасность" начислила за неделю 3,2 миллиона штрафов за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в течение 23-29 ноября 2020 года проверили более 15 тыс. транспортных средств, составив 294 акта о нарушении габаритно-весовых параметров, и начислили 3,2 млн грн платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщается, лидерами среди регионов, где больше всего начислена плата за проезд по результатам прошлой недели, стали Николаевская, Одесская и Донецкая области.

Вместе с тем в течение 23-29 ноября по сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Среди топ-5 нарушителей за прошлую неделю:

авто DAF (перевозчик – Радомский А. С.), следовавшее по ул.Остапа Вишни в Николаеве с перегрузом на 30% и общим весом 52,05 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 9 310 евро;

авто MAN (перевозчик – Водяницкий В. В.), следовавшее по автодороге М-03 с перегрузом на 62% и общим весом 64,94 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 4 792 евро;

авто Renault (перевозчик – ООО "Осана и Ко"), следовавшее по автодороге М-18 с перегрузом на 42% и общим весом 56,81 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 2 918 евро;

авто MAN (перевозчик – ООО "Арев"), следовавшее по автодороге М-22 с перегрузом на 29% и общим весом 51,65 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 110 евро;

авто Renault (перевозчик – Балог А. Э.), следовавшее по автодороге М-01 с перегрузом на 34% и общим весом 57,65 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 96 евро.

Как сообщалось, инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией за предыдущую неделю, 16-23 ноября, проверили почти 14 тыс. транспортных средств, составив 269 актов нарушения габаритно-весовых параметров, и начислили 1,6 млн грн платы за перегруз.