В Великобритании будут перерабатывать использованные медицинские маски в водородное топливо

В Великобритании изучают технологию переработки медицинских отходов, применяемых при борьбе с коронавирусом, в чистое водородное топливо.

Этот проект получил 47 тыс. фунтов стерлингов финансирования от правительства Великобритании, сообщает платформа Hydrogen View.

Исследователи Университета Суонси (Уэльс, Великобритания) разрабатывают новую технологию – фотореформинг. Технология позволяет превращать пластиковые отходы в экологически чистое водородное топливо с помощью солнечного света. Во время этого процесса также уничтожаются вирусы.

"Национальная служба здравоохранения тратит больше 700 млн. фунтов стерлингов ежегодно на утилизацию отходов. С момента вспышки пандемии Covid-19 мы стали свидетелями глобального увеличения медицинских отходов одноразового использования и средств индивидуальной защиты, загрязняющих окружающую среду. Применение нашей технологии для переработки всего 1% этих отходов позволило бы сэкономить миллионы и одновременно уменьшить загрязнение ", – сказал руководитель проекта, старший преподаватель химии Университета Суонси Мориц Кюнель.

Процесс работает с помощью наноструктурированных полупроводников, способствующих деградации отходов и патогенных микроорганизмов солнечным светом.

Новое исследование базируется на предыдущей работе команды по генерированию водорода из отходов пластмасс. К проекту также привлечены эксперты по эпидемиологии с Индийского института превентивной медицины и исследований и Университета Тируваллувар в Уэльсе.

Они помогают изучить антивирусную активность фотокатализаторов по различных патогенах, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19. Группа наноматериалов с Индийского технологического института Манди также являются партнерами проекта.