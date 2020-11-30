5000 врачей специализированного звена уволились с апреля, – НСЗУ

С апреля 2020 года, согласно данным электронной системы здравоохранения, уволилось немногим более 5 тыс. врачей специализированного звена.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

При этом, как сообщается, новых врачей в системе электронного здравоохранения зарегистрировано более тысячи, передает Интерфакс-Украина.

"Трансформация системы выявила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - сообщает НСЗУ.

Как сообщалось, по данным службы, за апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляют для руководителей учреждений - 23,5 тыс. грн, для врачей - почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала - 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала - 6,1 тыс. грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов 30 ноября заявил, что Кабинет министров не предусмотрел повышения зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады Минздравом. При этом бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.