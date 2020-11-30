Долг поставщика отопления в Черновцах за распределение газа превысил 25 миллионов

Из-за значительной задолженности АО "Черновцыгаз" вынужденно обратилось к ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" с требованием самостоятельно прекратить отбор газа из газораспределительной системы, как того требует закон.

Как сообщает пресс-служба "Черновцыгаза", по состоянию на 30 ноября дог "Черновцытеплокоммунэнерго" перед газовой компанией достиг 25,1 млн грн.

В частности, в ноябре поступления от теплоснабжающей компании составили 575 тыс. грн, что покрыло лишь 12% от суммы начислений за текущий месяц. На 1 декабря, долг теплоснабжающего предприятия составит уже 29,8 млн грн.

"Несмотря на многочисленные обещания чиновников, вопрос расчетов так и не сошло с мертвой точки, а городское коммунальное предприятие рискует увязнуть в еще больших долгах", – отмечается в сообщении.

Так, в октябре, Исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за выделение финансовой помощи городскому коммунальному предприятию. Таким образом, "Черновцытеплокоммунэнерго" удалось погасить 5 млн грн задолженности за счет местного бюджета. Однако, кроме этого не принято никаких мер для погашения задолженности накопившуюся за предыдущие месяцы.

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Согласно разъяснениям НКРЭКУ, с 2018 года, регулирование деятельности ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" осуществляется Черновицким городским советом. Здесь же указано, что с 2018 по 2020 годы решений об установлении тарифов на тепловую энергию или корректировки отдельных составляющих затрат в структуре тарифов муниципалитетом не принималось. По заключению государственного регулятора, именно это негативно повлияло на формирование нормативов распределения средств, в том числе и накопления задолженности перед АО "Черновцыгаз".

"Мы как социально ответственная компания, сделали все, чтобы домах черновчан вовремя появилось тепло. Несмотря на значительную задолженность на начало отопительного сезона, компания в очередной раз пошла навстречу и провела распломбирование всех котельных "Черновцытеплокоммунэнерго". Однако, накопление задолженности и отсутствие каких-либо решений не оставляют ничего другого, как действовать исключительно в рамках действующего законодательства", – объясняет председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Согласно Кодексу газораспределительных систем и закону "О рынке природного газа", отбор природного газа из газораспределительной системы возможен при отсутствии задолженности перед газораспределительным предприятием.

В связи с этим на прошлой неделе, 26 ноября, "Черновцыгаз" направил МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" письменное требование о самостоятельном прекращении потребления природного газа.

В компании подчеркивают, что если тепловики не отреагируют это требование, кроме платы за услуги распределения предприятие будет вынуждено заплатить еще и компенсацию, которая фактически увеличит начисления за декабрь в два раза.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.