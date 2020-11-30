Украина и ОАЭ согласовали сертификат для экспорта живого крупного скота

Компетентные органы Украины и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали сертификаты здоровья для экспорта живого крупного скота из Украины в ОАЭ.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщается, в целом ведомство работает над открытием рынков сбыта украинской продукции в 33 странах.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, в ближайшей перспективе ожидается открытие таких рынков: Канада - мяса птицы; КНР - рыбы и рыбных продуктов, кормов, меда, пшеничной муки, бобовых; Кувейт - молока и молочных продуктов.

Также Магалецкая отметила, что на днях было получено известие от компетентных органов Сербии о согласовании форм сертификатов на экспорт меда в Сербию.

Глава Госпродпотребслужбы подчеркнула, что в приоритете - открытие рынков стран Азии, в частности КНР, стран ASEAN (Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия), стран GCC (Катар, Кувейт, ОАЭ), Южной Азии (Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан) и Восточной Азии (Республика Корея и Япония).