Зеленский внес в Раду свой законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте под №4439.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость его принятия обоснована введением карантина для предотвращения распространения COVID-19, что ставит перед бизнесом сложные вызовы.

Законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО для физлиц - предпринимателей второй - четвертой групп, объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме сфер, связанных существенными рисками уклонения от налогообложения.

При этом предложено привязать предельные объемы доходов для групп плательщиков единого налога к размеру минимальной зарплаты (для первой группы – 167 минимальных зарплат вместо действующего ограничение в 1 млн грн, для второй – 834 минзарплаты вместо 5 млн грн, таким образом с 1 января действующие ограничения не изменятся).

Кроме того, предложено упразднить использование механизма выплаты покупателям (потребителям) части наложенного на продавца штрафа по их обращению за нарушение правил проведения расчетных операций (так называемый, "кэшбек").

При этом планируется отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (пРРО).

Законопроектом также предложено продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.

Кроме того, предложено ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (пРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как сообщалось, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде пока нет окончательного решения относительно нового законопроекта об отсрочке фискализации.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений Налоговый кодекс и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога". За принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали всего 17 народных депутатов.

Законопроектом предлагалось отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й.