Работники "Черниговгаза" обнаружили более 150 случаев незаконного вмешательства в сети

За 10 месяцев 2020 года на Черниговщине газовики обнаружили более 150 вмешательств в газораспределительные системы, среди которых – несанкционированные присоединения и восстановления газопотребления, повреждения или вмешательства в работу счетчиков и тому подобное.

Как отмечается в сообщении пресс-службы АО "Черниговгаз", такие вмешательства создают прямую угрозу безопасности людей.

В компании подчеркивают, что несмотря на пандемию и карантин, работники "Черниговгаза" не прекращали обследований и обходов общих газопроводов, от проведения которых зависит бесперебойность и безопасность распределения газа.

С наступлением отопительного сезона специалисты больше внимания уделяют безопасности газоснабжения со стороны бытовых потребителей – чтобы выявить нарушения, которые могут привести к внештатным ситуациям. Осложняет ситуацию то, что сегодня почти не обслуживаются внутридомовые системы, отмечают в компании.

"До 2018 года это была обязанность оператора ГРМ – обслуживать внутридомовые системы, проводить раз в год планово-технические обзоры и раз в три года – проверку внутренних газопроводов на плотность и герметичность. Затем эту обязанность с нас сняли, и в тариф сейчас такие работы не заложены. С тех пор мы всячески стараемся донести до органов местного самоуправления, что сети нужно обслуживать. Меня это очень беспокоит, ведь время берет свое. С 2018 года внутренние сети в частных домохозяйствах, многоэтажках почти не обслуживаются, и может наступить момент, когда это может перерасти в техногенную ситуацию", – пояснила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

"Граница балансовой принадлежности определяется актом, где четко на схеме указывается эта граница. Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. За распределительный газопровод несет ответственность оператор ГРМ, а за газопровод-ввод и газовые приборы несет ответственность владелец. И именно владелец должен обеспечить их техническое обслуживание и удерживать свою систему газоснабжения в надлежащем состоянии – для этого найти организацию, которая может выполнять такие работы. Это может быть как "Черниговгаз", так и другая компания, которая имеет разрешения на газоопасные работы, персонал и оборудование", – уточил начальник черниговского отделения АО "Черниговгаз" Евгений Денисенко.

Среди самых распространенных нарушений правил безопасности потребителями – использование газовых приборов не по назначению, например, обогрев помещений газовыми плитами или духовками, а также самостоятельный ремонт приборов или их замена. Это грубое нарушение правил безопасности систем газоснабжения, которое подвергает опасности как самих владельцев, так и окружающих. Больше всего нарушений, по статистике, среди злостных неплательщиков.

"У нас есть категория потребителей, которые не платили с начала года ни за газ, ни за распределение. Статус этих потребителей непонятный, ведь они остаются присоединенными к сетям. Поэтому мы в рамках мер по безопасности и бесперебойности газоснабжения проводим проверки соблюдения правил безопасности систем газоснабжения. Потому что, как показывает практика, такие недобросовестные потребители, а не отключенные от системы – это или кражи газа, которые невозможны без вмешательств в сеть, или другие нарушения безопасности. Если же потребитель отказывается общаться с нашими работниками – скорее всего, он скрывает такие нарушения. В сельской местности мы часто обнаруживаем несоответствие газовых горелок требованиям безопасности, неудовлетворительное состояние дымовентканалов. Все это может привести к отравлению угарным газом, взрывам и другим последствиям, и именно поэтому мы обязаны прекращать распределение газа таким потребителям до устранения нарушений", – отметила Яровая.

АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2041 промышленный и коммунальный объект. В 2019 году АО "Черниговгаз" доставило 481,8 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.