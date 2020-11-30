"Приватбанк" запустил программные РРО на платежных POS-терминалах

Государственный "Приватбанк" вместе с компаниями-разработчиками программных продуктов SM POS и UKey начал внедрение программных РРО для бизнеса. Приложения с поддержкой фискализации операций теперь могут работать на платежных Android POS-терминалах Verifone x990, которые внедряются в сеть эквайринга.

Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом, предприниматели смогут получить в "Приватбанке" комплексное решение в одном устройстве, которое сочетает современный мобильный POS-терминал с платежными функциями, кассовый аппарат по требованию законодательства и систему учета товаров для облегчения ведения торговли.

В ближайшее время банк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с ПРРО, а также расширение перечня приложений с фискализации других разработчиков.

В банке напомнили, что, согласно законам Украины № 128-их и № 129-их, использование РРО обязательно для всех плательщиков единого налога II-ІІІ групп, независимо от суммы доходов. Субъекты хозяйствования в качестве РРО также смогут использовать любой гаджет, на котором установлен Программный РРО (ПРРО) и который позволяет фискализировать расчетные операции на сервере ГНС. Программный РРО разрешено применять уже с 1 августа 2020 года.