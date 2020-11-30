Средняя зарплата врача специализированной помощи составила 9 тысяч, – НСЗУ

За апрель-сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляют для руководителей учреждений – 23,5 тыс. грн, для врачей – почти 9 тыс. грн, для среднего медперсонала – 7,5 тыс. грн, для младшего медперсонала – 6,1 тыс. грн.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По данным ведомства, при этом самые высокие среднемесячные расходы на оплату труда врачей специализированной медицинской помощи зафиксированы в Луганской области – 10,8 тыс. грн и Киеве – 10,4 тыс. грн. Самые низкие в Одесской области – 7,3 тыс., Ривненской – 7,5 тыс. грн и Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Вместе с тем, в НСЗУ отмечают, что "есть случаи, когда расходы на оплату труда врача в одной из больниц прифронтовой зоны составляют в среднем 73 тыс. грн".

"Администрация подняла зарплаты, чтобы удержать специалистов", – подчеркивает НСЗУ.

НСЗУ также отмечет, что в некоторых клиниках уровень зарплат значительно превышает средний по отрасли. Так, в Хмельницкой инфекционной больнице средние затраты на оплату труда врача составляют 40,5 тыс. грн, в Одесском областном клиническом медицинском центре – 24,8 тыс. грн, в Полтавской областной инфекционной клинической больнице – 24,6 тыс. грн.

НСЗУ напоминает, что в медучреждения первичного звена, заключивших договоры с НСЗУ еще в июле 2018 года, за январь-сентябрь 2020 года зарплата составила для руководителей – 24,9 тыс. грн, для врачей – 15 тыс. грн, среднего медперсонала – 8,4 тыс. грн, младшего медперсонала – 4,6 тыс. грн.

При этом в центре первичной медпомощи Бобринецкого района Кировоградской области средние расходы на оплату труда врача составляют 60,1 тыс. грн, в Константиновском районном центре первичной помощи в Донецкой области – 55,3 тыс. грн.

Роль та статус лікаря завдяки трансформації системи охорони здоров’я: зарплати лікарів та медпрацівників. Результат... Опубліковано НСЗУ Національна служба здоров'я України Понеділок, 30 листопада 2020 р.

Кроме того, НСЗУ сообщает, что средняя зарплата медиков экстренной медицинской помощи за апрель-сентябрь 2020 года составила для их руководителей – 28,8 тыс. грн, для врачей – 18 тыс. грн, для среднего медперсонала – 14,9 тыс. грн, для младшего медперсонала – 7,8 тыс. грн.