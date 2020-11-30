Связанная с Коломойским компания отсудила у "Приватбанка" офис в Днепре
Хозяйственный суд Днепропетровской области своим решением от 26 ноября лишил государственный "Приватбанк" права собственности на одного из здания главного офиса банка в Днепре по иску НИ ООО "Океанмаш".
Как сообщает пресс-служба финучреждения, "Приватбанк" планирует подать апелляционную жалобу на это судебное решение.
Как пояснили в пресс-службе банка, здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка еще до национализации, в августе 2016 года.
"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу "Приватбанка", еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – сказано в заявлении банка.
"Привабанк" отмечает, что в этом офисе банк до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, но с марта 2020 года они работают дистанционно.
"В случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут релоцированы в другие офисы банка", – отмечается в сообщении.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем НИ ООО "Океанмаш" является компания "Веспаренто Лимитед". Она же фигурирует в числе владельцев ООО "Компания "Днипроавиасервис", ООО "Сталькар", ООО "Лерони " и ряда других компаний. Бенефициаром "Веспаренто Лимитед" указана Елена Пивовар. Человек с такими же ФИО фигурировал в схеме вывода денег из "Приватбанка" до национализации.
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И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !