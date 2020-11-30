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Связанная с Коломойским компания отсудила у "Приватбанка" офис в Днепре

Связанная с Коломойским компания отсудила у

Хозяйственный суд Днепропетровской области своим решением от 26 ноября лишил государственный "Приватбанк" права собственности на одного из здания главного офиса банка в Днепре по иску НИ ООО "Океанмаш".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, "Приватбанк" планирует подать апелляционную жалобу на это судебное решение.

Как пояснили в пресс-службе банка, здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка еще до национализации, в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу "Приватбанка", еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – сказано в заявлении банка.

"Привабанк" отмечает, что в этом офисе банк до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, но с марта 2020 года они работают дистанционно.

"В случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут релоцированы в другие офисы банка", – отмечается в сообщении.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем НИ ООО "Океанмаш" является компания "Веспаренто Лимитед". Она же фигурирует в числе владельцев ООО "Компания "Днипроавиасервис", ООО "Сталькар", ООО "Лерони " и ряда других компаний. Бенефициаром "Веспаренто Лимитед" указана Елена Пивовар. Человек с такими же ФИО фигурировал в схеме вывода денег из "Приватбанка" до национализации.

Автор: 

Коломойський (1772) суд (3314) Приватбанк (1780)


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Топ коментарі
+9
Дорогой господин БАЙДЕН!!! Жду- не дождусь Вашей инавгурации и искренне надеюсь, что ваша судебная система не продажна, как наша, и Ваша Прокуратура добьется экстрадиции этого проходимца коломойского, а Американский Суд воздаст ему по заслугам.
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30.11.2020 19:48
+2
ця потрвора ніяк не може "нагодуватись"...- що, коханій доці не вистачае на дольче віта в Женеві- а тут гої все стерплять...
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30.11.2020 19:57
+2
Почему-то уверена, БАЙДЕН НЕ ПРОДАЕТСЯ!!! Трамп мог, Байден-нет.
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30.11.2020 20:17
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Дорогой господин БАЙДЕН!!! Жду- не дождусь Вашей инавгурации и искренне надеюсь, что ваша судебная система не продажна, как наша, и Ваша Прокуратура добьется экстрадиции этого проходимца коломойского, а Американский Суд воздаст ему по заслугам.
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30.11.2020 19:48 Відповісти
ви не одна...)
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30.11.2020 19:54 Відповісти
учитывая его финансы он может купить сам Байдена
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30.11.2020 20:03 Відповісти
Почему-то уверена, БАЙДЕН НЕ ПРОДАЕТСЯ!!! Трамп мог, Байден-нет.
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30.11.2020 20:17 Відповісти
нету у него финансов, он криминальный банкрот, скрывающийся от правосудия всех цивилизованных стран мира
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30.11.2020 23:43 Відповісти
ця потрвора ніяк не може "нагодуватись"...- що, коханій доці не вистачае на дольче віта в Женеві- а тут гої все стерплять...
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30.11.2020 19:57 Відповісти
сына он уже эвакуировал из США, где на него было оформлено куча фиктивных фирм и недвижимости, доця очевидно на очереди
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30.11.2020 23:45 Відповісти
одна надежда на вУйка Байдена ...., да и у Пороха хорошие взаимоотношения с ним...
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Допоки не буде знищений олігархат і його корупційні суди в цій країні ніколи не буде порядку і все це відбуваєтся за згодою з нинішньою політичною верхівкою і байдужістю громадян.
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30.11.2020 20:38 Відповісти
ДА КОЛОМОЙСКИМ ЭТО НАСТОЯЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПОГАНЫЙ ЖЫД КАКИХ КОЗАКИ БАТОГАМИ ГОНЯЛИ !)
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01.12.2020 00:31 Відповісти
Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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01.12.2020 01:35 Відповісти
судейских ...дарасов РАССТРЕЛЯТЬ или гнать наХ..., пусть коломойша им пенсии платит, а не государство! Только для начала все конфисковать у этих ...дарасов.
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01.12.2020 05:46 Відповісти
а шо коломойский?разве не он создал банк который в свое время был лидером на рынке услуг? вам тока обгадить человека,во время становления не можно было играть по другим правилам,как будто у порошенко все ровно и чисто с его бизнесом,накинулися на беню и пинаете,а он днепр спас от рюского мира в 14 году,шо не так?
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01.12.2020 07:22 Відповісти
Таких мудаков как ты, мохнатое пархатое рыло всю весну возило из моего города в Днепр "бастовать" под офис Приватбанка. Больше 30 автобусов заробитчан едут отстаивать бенину"справедливость". Да только за то, что этот аферист сделал с моим любимым ФК Днепр я бы этого "спасителя" отблагодарил, а в сумме с вредом нанесенным стране - только пожизненное!
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01.12.2020 10:22 Відповісти
порохоботы меня заспамят конечно,но я высказал мнение.
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01.12.2020 07:24 Відповісти
А нах тебя спамить? Вы зебилоиды по жизни как спам! Интеллектуальный лоХдаун у вас.)))
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01.12.2020 13:06 Відповісти
та пошол ты в *** олег карпов.
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03.12.2020 10:38 Відповісти

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