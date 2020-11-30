Связанная с Коломойским компания отсудила у "Приватбанка" офис в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области своим решением от 26 ноября лишил государственный "Приватбанк" права собственности на одного из здания главного офиса банка в Днепре по иску НИ ООО "Океанмаш".

Как сообщает пресс-служба финучреждения, "Приватбанк" планирует подать апелляционную жалобу на это судебное решение.

Как пояснили в пресс-службе банка, здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка еще до национализации, в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу "Приватбанка", еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – сказано в заявлении банка.

"Привабанк" отмечает, что в этом офисе банк до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, но с марта 2020 года они работают дистанционно.

"В случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут релоцированы в другие офисы банка", – отмечается в сообщении.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем НИ ООО "Океанмаш" является компания "Веспаренто Лимитед". Она же фигурирует в числе владельцев ООО "Компания "Днипроавиасервис", ООО "Сталькар", ООО "Лерони " и ряда других компаний. Бенефициаром "Веспаренто Лимитед" указана Елена Пивовар. Человек с такими же ФИО фигурировал в схеме вывода денег из "Приватбанка" до национализации.