Согласия фракций для отсрочки фискализации для упрощенцев пока нет, – Разумков

Верховная Рада должна принять законопроект о применении регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей (ФЛП) до конца 2020 года, но окончательного решения относительно нового законопроекта о фискализации пока нет.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе согласовательного совещания в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что на этой неделе по процедуре ad hoс, или без нее, пока что нет позиций фракции, мы сможем этот вопрос рассмотреть. Но напоминаю: нам этот вопрос нужно завершить до конца этого года", – сказал Разумков.

При этом спикер уточнил, что в настоящее время окончательного решения относительно нового законопроекта о фискализации нет, он в процессе переговоров.

"К сожалению, по состоянию на сегодня у нас нет результатов переговоров", – сказал Разумков.

Он уточнил, что за переговоры со стороны Офиса президента отвечает замглавы ОП Юлия Ковалив, а со стороны парламента – глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Плюс договорились, что все фракции до конца дня должны подать предложения, как урегулировать ситуацию", – добавил Разумков.

Как сообщалось, 17 ноября этого года Верховная Рада отклонила законопроект "О внесении изменений Налоговый кодекс и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога". За принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали всего 17 народных депутатов.

Законопроектом предлагалось отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й.

Законопроект предлагал оставить введение обязательного введения РРО с 2021 года для интернет-магазинов, аптек, торговли ювелирными изделиями, секонд-хендов, ресторанов и кафе, турагентств и туроператоров, отелей и учреждений временного размещения, для торговли текстилем (кроме торговли за наличные на рынках), продажи деталей к автотранспортным средствам.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумсков заявлял, что Верховная Рада по договоренности всех фракций 4 ноября планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами". Однако 4 ноября законопроет также не набрал минимально необходимых 226 голосов.