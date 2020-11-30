В "Слуге народа" надеются получить гарантии США для выпуска облигаций на $1 миллиард
Власти Украины надеются договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.
"В сентябре 2021 наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом $1 млрд. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа", – сказал Арахамия.
По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.
Как сообщалось, в мае 2020 года Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд. Годом ранее Украина погасила первый выпуск евробондов, выпущенных по гарантии США, также на $1 млрд.
Третий выпуск гарантированных США евробондов подлежит выплате в сентябре 2021 года. Эти облигации Украина разместила 23 сентября 2016 года по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%.
Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых.
Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РАЗГРАБИТЬ ЗА 1,5 ГОДА СТРАНУ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ, не смог даже янукович.
Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.