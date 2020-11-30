В "Слуге народа" надеются получить гарантии США для выпуска облигаций на $1 миллиард

Власти Украины надеются договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"В сентябре 2021 наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом $1 млрд. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа", – сказал Арахамия.

По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.

Как сообщалось, в мае 2020 года Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд. Годом ранее Украина погасила первый выпуск евробондов, выпущенных по гарантии США, также на $1 млрд.

Третий выпуск гарантированных США евробондов подлежит выплате в сентябре 2021 года. Эти облигации Украина разместила 23 сентября 2016 года по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта.