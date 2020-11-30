ФГИ продал Лужанский спиртзавод на повторном аукционе за 21 миллион

Лужанский спиртовой завод ГП "Укрспирт" на повторном аукционе в понедельник приобрело ООО "Агро Бизнес Вип" за 21 млн грн, свидетельствуют итоги аукциона на "ProZorrо.Продажи".

Заявку на участие подало три компании, стартовая цена на повторном аукционе с понижением цены составляла 8,66 млн грн (при первом аукционе Лужанского спиртзавода она составляла 17,32 млн грн), сообщает Интерфакс-Украина.

Объект расположен в Черновицкой области: Кицманский р-н, пгт Лужаны, ул.Центральная, 53. Суточная мощность производства – 3 тыс. дал. Тип производимой продукции - технические жидкости (растворители). Год основания – 1910, модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Агро Бизнес Вип" является Ирина Марчук и компания Quality M&D (США). Собственником последней выступает Дмитрий Дружинский. "Агро Бизнес Вип" специализируется на неспециализированной оптовой торговле.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано девять заводов ГП "Укрспирт". Один аукцион не состоялся, он выставлен на повторные торги со снижением стартовой цены.

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".