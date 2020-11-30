Зеленский подписал закон о гарантиях по кредитам "Укрэнерго" для выплат по "зеленому тарифу"
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет Кабинету министров право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год возвращен с подписью Зеленского 26 ноября.
Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада предоставила Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".
В пресс-службе Минэнерго уточнили, что "Укрэнерго" направит средства от кредитов под государственные гарантии на выплаты по "зеленому тарифу".
Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960, которым предлагалось предоставить госгарантии по кредитам для "Укрэнерго".
Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".
"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.
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