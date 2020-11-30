В Раде согласны снизить уровень локализации закупаемой государством техники

В комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития рассматривают возможность компромиссной доработки и внесения изменений в принятый парламентом за основу законопроект о локализации машиностроительной продукции при государственных закупках.

"Между первым и вторым чтением мной и моими коллегами по комитету были проведены десятки встреч и обсуждений с самым широким кругом стейкхолдеров: с украинскими производителями; отраслевыми ассоциациями; мэрами и губернаторами; госпредприятиями; министерствами и другими органами власти; имели жаркие дискуссии с оппонентами, доносили нашу позицию до представителей иностранных государств, встречались с народными депутатами. Результатами этих обсуждений стали наработки, которые я кратко представил и предложил членам подкомитета (по вопросам публичных закупок) для рассмотрения, и просил их одобрения", - написал заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономразвития Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, основные предложения: унифицировать требования уровня локализации по всем товарам (в первом чтении были разные); смягчить требуемый уровень локализации в момент вступления в силу будущего закона: начнем с 10% и будем добавлять по 5% ежегодно, пока не дойдем до 40%; добавить простую формулу определения локализации - ту, которая сейчас используется для оценки локализации сельхозтехники. Именно ее использовали производители указанных в законопроекте категорий товаров для определения своего текущего уровня локализации.

При этом он напомнил, что законопроект №3739 о локализации предполагает, что если государство покупает машиностроительную продукцию (железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальную технику и пр.), то от поставщика будет требоваться наличие местной составляющей. Т.е. как, минимум, часть трамвая/локомотива/мусоровоза должны быть украинского происхождения.

"Мы входим в тяжелую фазу пандемии коронавируса. Другие страны закрывают свои рынки, вводят новые протекционистские меры. Потому, что все понимают: их граждане должны иметь работу. Поэтому мы не просто должны, мы обязаны думать над тем, как обеспечить работой не граждан других стран, а граждан Украины. Чтобы они имели работу здесь: в Днепре, в Харькове, в Киеве, Львове, Кременчуге, во всех уголках страны, где есть промышленные предприятия", - подчеркнул Кисилевский.

"Продолжаем двигаться к принятию этого важного закона. Уверен, что здравый смысл в экономической политике победит", - резюмировал народный депутат.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.