Рада рассмотрит госбюджет на следующей неделе, – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроект №4000 о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении на внеочередном заседании парламента на следующей неделе, если будет поддержка всех фракций и групп, в противном случае рассмотрение документа состоится на следующей пленарной неделе, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы его (проект госбюджета-2021) будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или же на следующей неделе на внеочередном заседании, если увидим такую поддержку и возможность его принятия", - цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что в настоящее время все фракции взяли таймаут для изучения редакции проекта госбюджета на следующий год ко второму чтению.

Спикер пояснил, что законодательство отводит 10 дней для изучения народными депутатами новой редакции законопроекта, а сам законопроект правительство подало с опозданием.

"На этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - отметил Разумков.