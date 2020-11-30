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В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, – Еврокомиссия

В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, – Еврокомиссия

В Украине во втором квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ) была выше, чем в странах Евросоюза.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках, сообщает LIGA.net.

Из документа следует, что во втором квартале 2020-го самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС,50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).

Самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантинных ограничений и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.

За ними идут Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

Во втором квартале 2020 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч. Это на 29% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019-го.

Джерело:  LIGA.net
Єврокомісія (1081) електроенергія (4220) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+14
Всё гораздо проще - нужно гнать зелёную плесень из власти.
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30.11.2020 16:16
+14
сталіна засунь собі в дупу.
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30.11.2020 16:17
+11
Все делается для уничтожения Украины как государства, а "мудрый нАрид" внимает ящику и 95 кварталу. Мозгов нет.
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30.11.2020 16:16
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Ачётакова? А ничё! Гуляй,рванина....\
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30.11.2020 15:55 Відповісти
А що, в Україні найбагатші в Европі люди, чи найзажерливіші (бабломойські-ахмєтови) - під протеже ЗЕ?
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30.11.2020 17:09 Відповісти
в стотысячьпятисотый раз пишу - энергетическую отрасль нужно национализмроавть.
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30.11.2020 15:58 Відповісти
национализировать надо раду с правительством и херанта, ибо неизвестно на кого работают.
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30.11.2020 17:36 Відповісти
К счастью, даже зе-чиновники умнее тебя и такая коммуняцкая глупость им не приходит в голову
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30.11.2020 23:00 Відповісти
зе/чиновники не умнее а сцыкливее меня и шота вы тему слишком близко к сердцу приняли
как за совёродное переживаете и научите меня Боря уму-разуму - где в какой из лидирующих
экономик мира тётя Соня удачно торганув семечками на привозе могла бы купить контроль
ный пакетик акций энергоресурсных компаний страны может быть в Израиле ??? и почему
вы ещё не там Боря.... почему вы до сих пор не главный энергетик Израиля я ж вам всё уже
рассказал - нужно просто скупить энергетику страны........
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01.12.2020 06:25 Відповісти
наконец-то пророк со стороны ткул носом дебилов во власти, которым сто раз здесь на форуме писали об этом
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30.11.2020 16:07 Відповісти
И с какого хрена,зарплаты и доходы населения самые низкие, а цены самые высокие. Однозначно нужно нацинализацию и Сталина. Иначе хана.
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30.11.2020 16:11 Відповісти
сталіна засунь собі в дупу.
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30.11.2020 16:17 Відповісти
сралина? этого тупого дауна который СВОЙ народ морил голодом и ЗАДОЛГО до гитлера сделал концлагеря? Кто больше изверг большой вопрос. больше сралин в разы.
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30.11.2020 17:20 Відповісти
Хотя эти всякие ахметовы, бабломойские и тд и без Сталина дождутся свое судьбы. Терпение не вечно!
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30.11.2020 16:13 Відповісти
Всё гораздо проще - нужно гнать зелёную плесень из власти.
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30.11.2020 16:16 Відповісти
"Мудрый нАрид" не поймет.
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30.11.2020 16:40 Відповісти
Гнать Зелю - выбрать снова олигарха Петю. Ахметова с Коломойским тоже не нужно трогать. Главное - убрать зелёных. Вы за это? Такая простота, как говорится, хуже воровства.
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Ты из 73%? Тебе Петя в штаны снова нагадил?
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30.11.2020 16:49 Відповісти
а тебе зеленский?
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30.11.2020 18:14 Відповісти
ну а тебе зеля в штаны снова нагадил? )
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30.11.2020 18:37 Відповісти
Зеля свои еще не отстирал.
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30.11.2020 18:41 Відповісти
Как раз ты из этих. Потому вам и нравится бубочка, что он всех рыгов из забытья да из москвы во власть тянет.
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30.11.2020 19:52 Відповісти
как ты, по януковощу соскучился уже?
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01.12.2020 22:18 Відповісти
Ты какой-то неадекватный. С тобой неинтересно.
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01.12.2020 22:25 Відповісти
и слава богам, что таким как ты неинтересно с такими как я. видать, ты из того поколения, что еще по дедушке ленину пёрся. так что да, нам не по пути. продолжай и дальше своим божкам поклоняться
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01.12.2020 23:27 Відповісти
Все делается для уничтожения Украины как государства, а "мудрый нАрид" внимает ящику и 95 кварталу. Мозгов нет.
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30.11.2020 16:16 Відповісти
да ладно. уже все сделано. тут от госсударства одно название осталось и територия с населением
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30.11.2020 16:30 Відповісти
Бурштин - це ахметов . Скинемося . Йому курва , на футболістів не вистарчає ! З 01/12/2020 знов підвищення ціни на е/е . І знов ахметхан разом з обрізаним бородатим наб"є кишені ! А ви далі слухайте " брєд зеленої голобороди " !
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30.11.2020 16:36 Відповісти
В Украине самая дешевая электроэнергия АЭС и самая дорогая "зеленная" электроэнергия.
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30.11.2020 16:40 Відповісти
В Украине самая дорогая э/э в Европе. А зеленая она или нет - пох.
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30.11.2020 16:42 Відповісти
В самой нищей стране самая дорогая электроэнергия. Налицо борьба с олигархами - привет обещаниям президента.
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30.11.2020 16:50 Відповісти
Так зеприпент только с одним обещал бороться, и то облажался. )))
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30.11.2020 17:08 Відповісти
потому что олигархов надо повесить, а иначе издеваться не перестанут.
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30.11.2020 16:51 Відповісти
Олігархи роблять те, що їм дозволяє влада.
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30.11.2020 17:24 Відповісти
Олигархи назначают власть. Ахметов поставил Януковича, Фирташ Порошенка, Коломиойский Зеленского.
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30.11.2020 17:27 Відповісти
Зеленського поставили всі олігархи, бо всі їхні тв-канали мочили Пороха. Ну і любителі бубочкіних тупих серіалів. Просвіти, яким чином Фірташ поставив Порошенка, просто цікаво яка була технологія, при тому що Порох і сам олігарх?
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30.11.2020 17:42 Відповісти
Не только олигархов, а и всех ихних наследников.
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30.11.2020 17:25 Відповісти
Це при тому, що Енергоатом продає половину своєї ел енергії за 1 коп (!). Хтось гребе непогані гроші. Хто б це міг бути? мабуть знову "барига" Порошенко, я вгадав, бубочка-целочка чесний парєнь?
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30.11.2020 17:23 Відповісти
Доруководились...
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30.11.2020 17:35 Відповісти
А по простому - довы@бывались...
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30.11.2020 18:04 Відповісти
А всё это потому, что олигархи всё прибрали к своим рукам, да и евреи очень важную роль здесь играют, во главе с Зе.
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30.11.2020 18:02 Відповісти
Навел порядок с тарифами, вот молодчинка, не то что барыга Порошенко!
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30.11.2020 18:08 Відповісти
А с января еще раза в два подымут.
С Новым Годом, Зедебилы!!!
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30.11.2020 18:11 Відповісти
Чего ожидали когда дебила выбирали?
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30.11.2020 18:44 Відповісти
и с самым большим наличием атомных станций
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30.11.2020 19:03 Відповісти
О!..а нам подпевалы Ахметова на цензоре противоположное рассказывают!)
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30.11.2020 19:55 Відповісти
бедняги, не хватает денёг у багатых европейцев, значит надо нам поднять цены, и всё
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30.11.2020 21:59 Відповісти
ваш фуйло вчинив війну, окупував наші землі.
звісно , він біде завжди винним.
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03.12.2020 08:22 Відповісти
Хорошая новость.
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03.12.2020 17:44 Відповісти

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