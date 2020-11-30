В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, – Еврокомиссия

В Украине во втором квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ) была выше, чем в странах Евросоюза.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках, сообщает LIGA.net.

Из документа следует, что во втором квартале 2020-го самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС,50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).

Самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантинных ограничений и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.

За ними идут Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

Во втором квартале 2020 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч. Это на 29% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019-го.