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Количество вакансий в Украине снизилось на 13%. ИНФОГРАФИКА

Количество вакансий в Украине снизилось на 13%. ИНФОГРАФИКА

С начала октября количество вакансий в Украине упала на 13%. На данный момент на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 тысяч.

Об этом сообщает Опендатабот.

Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября - 120 236.

"Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно", - комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.

Больше всех падает количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

Между тем количество вакансий на рынке IT растет. На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13 106 IT-специалистов - это на 7% больше, чем за неделю до того. Растет также и количество вакансий работников за рубежом.

Количество вакансий в Украине снизилось на 13% 01
Количество вакансий в Украине снизилось на 13% 02

безробіття (342) робота (863)


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