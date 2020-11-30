Опрос Лиги антитраста и БЦ: Что вы знаете о полномочиях АМКУ?

Лига антитраста и БизнесЦензор предлагают пройти тест на определение знаний об особенностях антимонопольного законодательства Украины и места Антимонопольного комитета в мировом рейтинге по методу Стефана Фойгта по уровню независимости.

Если выбранный вами станет зеленым – вы правильно ответили на этот вопрос. Если красным – вы ошиблись.

Указанные проценты – это количество людей в этом тесте, ответивших на вопрос именно таким образом. Тест анонимный для всех участников.

В 2006 году немецкий экономист Стефан Фойгт совместно с Международным центром экономических исследований определил свои индикаторы независимости конкурентных ведомств.

Он предложил всем конкурентным ведомствам, которые являются членами Международной сети по вопросам конкуренции, заполнить анкету с учетом четырех новых индикаторов.

Эти индикаторы учитывают юридическую и фактическую независимость конкурентных ведомств 57 стран, которые имеют свои законы о конкуренции.

Сейчас этот тест актуален потому, что впервые за много лет Украина подошла к реформе Антимонопольного комитета и впервые пообещала МВФ до весны 2021 сделать ведомство независимым от олигархов.

Мы обязательно покажем результаты теста народным депутатам перед тем, как они соберутся идти на очередные компромиссы с монополистами.