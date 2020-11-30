Опрос Лиги антитраста и БЦ: Что вы знаете о полномочиях АМКУ?
Лига антитраста и БизнесЦензор предлагают пройти тест на определение знаний об особенностях антимонопольного законодательства Украины и места Антимонопольного комитета в мировом рейтинге по методу Стефана Фойгта по уровню независимости.
Если выбранный вами станет зеленым – вы правильно ответили на этот вопрос. Если красным – вы ошиблись.
Указанные проценты – это количество людей в этом тесте, ответивших на вопрос именно таким образом. Тест анонимный для всех участников.
В 2006 году немецкий экономист Стефан Фойгт совместно с Международным центром экономических исследований определил свои индикаторы независимости конкурентных ведомств.
Он предложил всем конкурентным ведомствам, которые являются членами Международной сети по вопросам конкуренции, заполнить анкету с учетом четырех новых индикаторов.
Эти индикаторы учитывают юридическую и фактическую независимость конкурентных ведомств 57 стран, которые имеют свои законы о конкуренции.
Сейчас этот тест актуален потому, что впервые за много лет Украина подошла к реформе Антимонопольного комитета и впервые пообещала МВФ до весны 2021 сделать ведомство независимым от олигархов.
Мы обязательно покажем результаты теста народным депутатам перед тем, как они соберутся идти на очередные компромиссы с монополистами.
Будь ласка, зачекайте...
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