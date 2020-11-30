Ferrexpo Жеваго добилась отмены ареста акций Полтавского ГОКа

Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-квартирой в Украине Ferrexpo.

"Ferrexpo сообщает, что добилась успеха в своем ходатайстве в украинский суд об отмене ограничения, касающегося 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining ("FPM"), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland", – сообщает компания в пресс-релизе на своем сайте.

Компания напоминает, что 19 июня 2020 года объявила, что районный суд первой инстанции арестовал 50,3% акций Полтавского ГОКа. Ferrexpo безуспешно обжаловала это постановление суда.

"После нового ходатайства об отмене ограничения, которое было подано в суд в ноябре 2020 года, Группе удалось отменить это ограничение. Группа понимает, что новое решение суда об отмене ограничения на 50,3% акций FPM не может быть обжаловано", – сообщает Ferrexpo.

Как сообщал БизнесЦензор, 31 января 2020 года Ferrexpo сообщила, что украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM.

2 июня Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК). Однако в том же месяце акции предприятия были вновь арестовааны судом.

Ранее суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.