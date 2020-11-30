Табачный монополист "Тедис Украина" в суде отменил выплату 226 миллионов налогов

Суд отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,42 млн грн налогов.

Об этом свидетельствует постановление пятого апелляционного административного суда от 11 ноября, сообщает Наші гроші.

Суд отменил налоговое начисления "Тедис" за платежом налога на прибыль в сумме 215,32 млн грн, налога на добавленную стоимость в сумме 7,39 млн грн и штрафа 3,69 млн грн. Речь шла о занижении фирмой налогов на указанные суммы за 2015 год.

Налоговая по результатам проверки пришла к выводу о занижении показателя отчета "Финансовый результат до налогообложения: прибыль" на сумму 1,19 млрд грн. Кроме того, налоговики установили занижение "Тедисом" обязательства по НДС на сумму 7,39 млн грн по хозяйственным операциям с ООО "Строительно-торгово-транспортная компания" и ООО "Контакт МКС". Проверяющие пришли к выводу, что предоставленные "Тедисом" первичные документы хотя и соответствуют внешним формальным признакам, однако не отражают реального движения табачных изделий между ООО "Тедис Украина" и его контрагентами, то есть являются недостоверными.

"Тедис-Украина" обжаловала в суде указанные налоговые уведомления-решения. 19 ноября 2019 года Одесский окружной админсуд удовлетворил иск и отменил их. 11 ноября этого года апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

После оглашения результата суда юридическая фирма Integrites сообщила о защите одного из крупнейших трейдеров табачных изделий от претензий налоговой. "Интегритес" принадлежит Руслану Бернацкому, мужу экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой, фигурировавшей в деле НАБУ.