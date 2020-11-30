США при помощи украинских лоббистов готовят новые санкции против "Северного потока-2", – WSJ

В ноябре текущего года ряд американских законодателей пришел к согласию в отношении новых санкций, призванных затормозить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток 2", сообщила Wall Street Journal.

Намерения американских конгрессменов поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне и лоббируют любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом с целью сорвать данный проект.

Газета пишет, что для того, чтобы закончить строительство, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра, чем те, для которых он был спроектирован.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, вступят в силу к концу года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудованием, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод, пишет издание.

Оно отмечает, что "это будет означать победу двух украинских чиновников, которые видят в трубопроводе угрозу для своей страны и занимаются в Вашингтоне закулисной деятельностью, чтобы сорвать проект".

К ним Wall Street Journal относит сотрудника украинской энергетической компании "Нафтогаз" Вадима Гламаздина и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в американском конгрессе и Белом доме в течение четырех лет продвигали идею срыва строительства газопровода.

"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком 2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что находятся на грани успеха", - пишет газета.

По словам Гламаздина, которые приводит издание, новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта" и "не будет никакого практического способа построить трубопровод".