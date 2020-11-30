США при помощи украинских лоббистов готовят новые санкции против "Северного потока-2", – WSJ
В ноябре текущего года ряд американских законодателей пришел к согласию в отношении новых санкций, призванных затормозить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток 2", сообщила Wall Street Journal.
Намерения американских конгрессменов поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне и лоббируют любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом с целью сорвать данный проект.
Газета пишет, что для того, чтобы закончить строительство, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра, чем те, для которых он был спроектирован.
Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, вступят в силу к концу года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудованием, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод, пишет издание.
Оно отмечает, что "это будет означать победу двух украинских чиновников, которые видят в трубопроводе угрозу для своей страны и занимаются в Вашингтоне закулисной деятельностью, чтобы сорвать проект".
К ним Wall Street Journal относит сотрудника украинской энергетической компании "Нафтогаз" Вадима Гламаздина и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в американском конгрессе и Белом доме в течение четырех лет продвигали идею срыва строительства газопровода.
"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком 2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что находятся на грани успеха", - пишет газета.
По словам Гламаздина, которые приводит издание, новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта" и "не будет никакого практического способа построить трубопровод".
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Просто США из ряда причины выгодно медленно душить экономику ********.
1. Так или иначе США должны вернуть себе слово МИРОВОГО гаранта. Для этого им нужно правдами и неправдами вернуть Украине Крым, помочь с деокупацией донбаса. Геи и из вЯликобритании не в счет. Они так чисто - "поговорить". Толку от сЭров, псевдоджентельменов НОЛЬ. Их слова гарантии вообще пустой звук. Ну а пока любой необразованый вождь в Африке может клепать ЯО. Гарантий то НЕТУ.
2. Сланцевый газ. США уже построила десятки газовых станций по приему сланцевого газа. Зачем им конкурент?
3. В какой-то момент США возьмутся за баблишко детишек, жен, мам, друзей... олигархов. И спросят "А откуда у тебя родной 100 млн. баксов?" ГДЕ и КАК ты их заработал? Просмотрят транзакции. Пострадают большинство.
Вот и душат ******** медленно, не резко, чтоб не взбрыкнула, а медленно, опустошая ресурсы. Рубаль еще можно обрушить, тоже неплохо.
Ну а самый умный это Китай, хитрый и прожженый.
Рано или поздно в ******** настанет тот момент когда олигархам проще будет завалить куйла (как сделали в свое время со сралиным). Ну а Крым им не нужон вообще, донбас и подавно.