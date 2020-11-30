Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы "Дельта Банка" на 5 миллиардов

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Скай" к Фонду гарантирования и НБУ и признал заключенным договор купли-продажи 5-миллиардного пула активов "Дельта Банка", который был реализован на аукционе в июне 2019 года.

Речь идет в т. ч. о задолженности по кредитным договорам ПАО "Ильичевский масложировой комбинат", ПАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "ПКФ "Олир" ЛТД", сообщает Finbalance.

В обеспечении – 39 тыс. квадратных метров промышленной недвижимости (масложировой комбинат с оборудованием) и земельный участок (площадь 8,6 га) в Черноморске Одесской области; масложировой комбинат площадью 31 тыс. квадратных метров, с оборудованием по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза, расположен в Одессе на земельном участке площадью 5,34 га.

Некоторые из спорных активов в залоге у НБУ и "Укрэксимбанка".

ООО "ФК "Скай" (конечный бенефициар - Андрей Веревский) стало победителем указанного аукциона с предложением 182,5 млн грн (соответственно дисконт составлял 96%).

Эта же финкомпания в марте-2019 с предложением 906 млн грн уже побеждала на аукционе ФГВФЛ, на котором продавались эти же активы Дельта Банка. Однако тогда сделка была заблокирована судом по требованию третьего лица.

НБУ отменил свое решение о согласовании реализации указанного пула активов. ФГВФЛ принял решение об отмене результатов торгов, проведенных 07.06.2019. Фонд отметил, что руководствовался при этом в т.ч. решением правления НБУ об отмене согласования продажи соответствующего пула активов.

12.10.2020 Хозсуд Киева отменил указанные решения НБУ и ФГВФЛ.

Ликвидатор Дельта Банка и Укрэксимбанк (в залоге у которого находится часть из упомянутых активов) обратились в Северный апелляционный хозсуд с апелляционными жалобами на решение Хозсуда Киева от 12.10.2020.

Кроме того, Укрэксимбанк обратился в Хозсуд Киева с иском к Фонду, в котором просит суд отменить решение ФГВФЛ №643 от 22.03.2019 об утверждении условий продажи активов Дельта Банка. Причем госбанк обосновывает исковые требования тем, что ФГВФЛ не получил согласия на отчуждение заложенного имущества (в 2019 году ФГВФЛ заявлял, что тогдашнее руководство Укрэксимбанка поддержало соглашение с компанией Веревского).

Общий объем кредиторских требований Укрэксимбанка к Дельта Банку, которые были обеспечены в т. ч. упомянутыми масложировыми активами, - 1,44 млрд грн.

По данным НБУ, на начало декабря 2019 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 4,9 млрд грн.

На 01.10.2020 Фонд гарантирования выплатил вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы 15,9 млрд грн (97% запланированных выплат).

В прошлом году историю с продажей Фондом гарантирования масложировых активов Дельта Банка для финкомпании Веревского расследовало ГБР.