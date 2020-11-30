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Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы "Дельта Банка" на 5 миллиардов

Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Скай" к Фонду гарантирования и НБУ и признал заключенным договор купли-продажи 5-миллиардного пула активов "Дельта Банка", который был реализован на аукционе в июне 2019 года.

Речь идет в т. ч. о задолженности по кредитным договорам ПАО "Ильичевский масложировой комбинат", ПАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "ПКФ "Олир" ЛТД", сообщает Finbalance.

В обеспечении – 39 тыс. квадратных метров промышленной недвижимости (масложировой комбинат с оборудованием) и земельный участок (площадь 8,6 га) в Черноморске Одесской области; масложировой комбинат площадью 31 тыс. квадратных метров, с оборудованием по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза, расположен в Одессе на земельном участке площадью 5,34 га.

Некоторые из спорных активов в залоге у НБУ и "Укрэксимбанка".

ООО "ФК "Скай" (конечный бенефициар - Андрей Веревский) стало победителем указанного аукциона с предложением 182,5 млн грн (соответственно дисконт составлял 96%).

Эта же финкомпания в марте-2019 с предложением 906 млн грн уже побеждала на аукционе ФГВФЛ, на котором продавались эти же активы Дельта Банка. Однако тогда сделка была заблокирована судом по требованию третьего лица.

НБУ отменил свое решение о согласовании реализации указанного пула активов. ФГВФЛ принял решение об отмене результатов торгов, проведенных 07.06.2019. Фонд отметил, что руководствовался при этом в т.ч. решением правления НБУ об отмене согласования продажи соответствующего пула активов.

12.10.2020 Хозсуд Киева отменил указанные решения НБУ и ФГВФЛ.

Ликвидатор Дельта Банка и Укрэксимбанк (в залоге у которого находится часть из упомянутых активов) обратились в Северный апелляционный хозсуд с апелляционными жалобами на решение Хозсуда Киева от 12.10.2020.

Кроме того, Укрэксимбанк обратился в Хозсуд Киева с иском к Фонду, в котором просит суд отменить решение ФГВФЛ №643 от 22.03.2019 об утверждении условий продажи активов Дельта Банка. Причем госбанк обосновывает исковые требования тем, что ФГВФЛ не получил согласия на отчуждение заложенного имущества (в 2019 году ФГВФЛ заявлял, что тогдашнее руководство Укрэксимбанка поддержало соглашение с компанией Веревского).

Общий объем кредиторских требований Укрэксимбанка к Дельта Банку, которые были обеспечены в т. ч. упомянутыми масложировыми активами, - 1,44 млрд грн.

По данным НБУ, на начало декабря 2019 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 4,9 млрд грн.

На 01.10.2020 Фонд гарантирования выплатил вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы 15,9 млрд грн (97% запланированных выплат).

В прошлом году историю с продажей Фондом гарантирования масложировых активов Дельта Банка для финкомпании Веревского расследовало ГБР.

Джерело:  Finbalance
Фонд гарантування вкладів (1448) Дельта Банк (141) Веревський (162)


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Вкладчики Дельта-банка внесли на депозит 5 миллиардов грн, которые были отданны в кредит трем масло-ложировым завадам, но по какой - то причине эти заводы не смогли отдать долг, то-ли % оказались высокие, то-ли сговор был с банком и выдали заведомо невозвратные кредиты,но и это еще не все НБУ выдает "конченому" банку рефинансирование для покрытия недостачи наличности в сумму 4, 9 миллрд.грн., затем налогоплательщик-народ Украины в лице государства Украина , а именно распорядителя части налогов из бюддета - Фондом Гаратирования Вкладов,которого назначил прошлый Президент покрывает выданные"проблемные" кредиты Дельта-банка и "перекредитованные" рефинансированием НБУ, то-есть в результате население внесло в банк на депозиты свои сбережения по 8 грн.за $ и через цепочку НБУ - ФГВ тоже население из налогов, которые поступают в бюджет выплатило само себе недостающие 4, 9 миллрд, а общая сумма покрытая народом в лице ФГК "недостачи" Дельта -банка 15, 9 миллрд, грн. , но и это еще не все, залог за кредит масло-жировым заводам , оцененный Дельта банком в 4, 9 миллрд и подтвержденный выданным рефинансированием НБУ был продан на аукционе за 182, 6 миллн.грн. Веревскому одному из монополистов производства растительного масла с дисконтом в 96% , но когда ФГК и НБУ подали претензию , что бы отменить аукцион ,незалежный Суд именем Украины становится на сторону Веревского, в результате только по одному эпизоду население и государство потеряло 4, 9 -182, 6 миллн. = 4,72 миллрд.грн по курсу 8 за $,-это 590 миллн. $ из которых государство потеряло 4, 72 миллрд : 25 курс = 188, 7 $, а население в виде курсовой разницы 590 - 188,7=401,3 миллн.грн.,
А, что по этому поводу говорит уже ны бывший, а нынешний Президент, - гарант Конституции, прав и свобод граждан, когда солдаты вынужденны находятся в холодных окопах, а в больницах нехватает кислорода и много другого во время пандемии при том, что были деньги и время на устаноку кислорода,но по каким -то причинам не получилось и опять не в пользу людей :"Укрїна- держава бідно, і на всіх грошей не вистачає".
А на кого тогда вистачає ? Судя по статье в "Цензор нет", выстачає на банкиров, чиновников НБУ, ФГВ, судей, "бизнесменов"-монополистов при власти, следователей ДБР, которые покупают себе ддипы по 2 миллн.грн, что возить свои хитромордные сраки,и на нашего Президента, который конечно не в "доле", он просто , честный "безсеребрянник", который пользуется всеми гос.привелегиями , но не может остановить объктивный вал проблем в Украине, но он же делае все , что можно сделать в сложившейся ситуации.
С такой властью, будем живы,- не помрем.
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30.11.2020 17:27 Відповісти
Если Зеленский не начнет работать мы его вынесем .срок месяц.хватить обворовывают население!
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13.01.2021 17:22 Відповісти

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