Цены на нефть опустились ниже $48 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Конференция состоится во вторник.

Утром январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (1,2%), до $47,6 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,38 (0,8%), до $48,18 за баррель, сообщает Интерфакс.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (1,36%), до $44,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (0,8%), до $45,53 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.